Доверенное лицо Тихановской объяснила ее отъезд в Литву

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну.
Ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти, добавила собеседница агентства.
Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter заявил, что Тихановская находится в прибалтийской стране "в безопасности".
"Светлана продолжает находиться вместе с белорусским народом, она победила. <...> У нее не было другого выбора (кроме как уехать из Белоруссии. — Прим. ред.). Она не находится в стране после встречи в ЦИК (в понедельник. — Прим. ред.). Белорусские власти вывезли ее из страны", — сказала Ковалькова.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко, который управляет республикой 26 лет, набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%.
В штабе Тихановской заявили, что не признают результаты, отметив, что данные с участков во всех регионах показывают, что она набрала 70-80%. Там также призвали к мирной передаче власти.
Недовольные организацией и итогами голосования граждане вышли на улицы, в Минске и других городах начались массовые несанкционированные акции протеста. Демонстранты строят баррикады и отказываются расходиться, силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах.