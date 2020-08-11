Доверенное лицо Тихановской объяснила ее отъезд в Литву

"Светлана продолжает находиться вместе с белорусским народом, она победила. <...> У нее не было другого выбора (кроме как уехать из Белоруссии. — Прим. ред.). Она не находится в стране после встречи в ЦИК (в понедельник. — Прим. ред.). Белорусские власти вывезли ее из страны", — сказала Ковалькова.