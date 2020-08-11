Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575624308.html
Доверенное лицо Тихановской объяснила ее отъезд в Литву
Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:35
линас линкявичус
александр лукашенко
мид литвы
минск
белоруссия
протесты в белоруссии
светлана тихановская
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585123_0:0:3359:1890_1400x0_80_0_0_2bf8a3eda8d1946db8bd5a0dedc60062.jpg
https://ria.ru/20200811/1575623226.html
лукашенко ее гнобит, так как реально проиграл на выборах. Очень надеюсь, что белорусы его свергнут и россияне увидят, как надо правильно избавляться от диктаторов.
111
Победить диктатуру на выборах не возможно! Да, она не Жанна Дарк! Но Тихановская реально победила! СВЕТА СПАСИБО, что разбудила белорусов!
83
241
минск
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585123_0:0:3359:1890_1400x0_80_0_0_2bf8a3eda8d1946db8bd5a0dedc60062.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585123_393:0:3124:2048_1400x0_80_0_0_2fdac6491c6c0920ff359646e1a15030.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585123_734:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_fd59d61b25c58dd0b75bc96af4cd8092.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
линас линкявичус, александр лукашенко, мид литвы, минск, белоруссия, светлана тихановская, литва, в мире

Доверенное лицо Тихановской объяснила ее отъезд в Литву

10:40 11.08.2020 (обновлено: 11:35 11.08.2020)
13392
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну.
Ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти, добавила собеседница агентства.
Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter заявил, что Тихановская находится в прибалтийской стране "в безопасности".

"Светлана продолжает находиться вместе с белорусским народом, она победила. <...> У нее не было другого выбора (кроме как уехать из Белоруссии. — Прим. ред.). Она не находится в стране после встречи в ЦИК (в понедельник. — Прим. ред.). Белорусские власти вывезли ее из страны", — сказала Ковалькова.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко, который управляет республикой 26 лет, набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%.
В штабе Тихановской заявили, что не признают результаты, отметив, что данные с участков во всех регионах показывают, что она набрала 70-80%. Там также призвали к мирной передаче власти.
Недовольные организацией и итогами голосования граждане вышли на улицы, в Минске и других городах начались массовые несанкционированные акции протеста. Демонстранты строят баррикады и отказываются расходиться, силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Вчера, 10:26Протесты в Белоруссии
Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
2519756825
Обсудить 241
Протесты в БелоруссииЛинас ЛинкявичусАлександр ЛукашенкоМИД ЛитвыМинскБелоруссияСветлана ТихановскаяЛитваВ мире
Популярные комментарии
лукашенко ее гнобит, так как реально проиграл на выборах. Очень надеюсь, что белорусы его свергнут и россияне увидят, как надо правильно избавляться от диктаторов.
11 августа, 10:52
Павел Пономарев
25910274
Победить диктатуру на выборах не возможно! Да, она не Жанна Дарк! Но Тихановская реально победила! СВЕТА СПАСИБО, что разбудила белорусов!
11 августа, 10:51
Аленка За честные выборы
17610059
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
В Госдуме считают, что для Белоруссии готовили майдан по сценарию Украины
Похороны в Индии
Мужчина вернулся домой спустя два дня после своих похорон
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден обрушился на Лукашенко с критикой
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
Соперники Лукашенко не признали итогов выборов в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Погранкомитет Белоруссии прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
Добыча сланцевого газа в Польше
Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп приветствовал высылку российских дипломатов из Словакии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Тихановская рассказала об отъезде из Белоруссии
Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
Установлена личность погибшего во время беспорядков в Минске
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток — 2
Партнер "Северного потока — 2" допустил срыв проекта
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
МИД Литвы сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
01:09Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни
Лента новостейМолния