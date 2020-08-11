Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг — РИА Новости. Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.

Как рассказала министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру, на границе, в случае необходимости, будет проводиться обязательная проверка на коронавирус всех пассажиров, которые прибывают из стран с высоким уровнем заболеваемости.

Также финские власти будут получать информацию о всех транзитных пассажирах на борту самолета, следующих через финские аэропорты.

Киуру также сообщила о введении обязательного карантина для людей, прибывающих из стран с плохой эпидемиологической ситуацией. Его нарушение повлечет за собой наказание — от денежного штрафа до трех месяцев тюрьмы.

"К тем, кто рискнул отправиться в страны, не входящие в рекомендательные списки правительства, приходится применять более жесткие меры. В нынешней ситуации мы не можем полагаться лишь на тестирование", — отметила она.

Глава отдела здоровья и безопасности Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL) Финляндии Мика Салминен заметил, что обязательный карантин должен касаться и паромов, прибывающих из Швеции, так как Швеция входит в число стран с плохой эпидемиологической ситуацией.

Ожидается, что все объявленные меры вступят в действие в ближайшее время.