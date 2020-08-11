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Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам
Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:47
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, швеция, финляндия

Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

10:47 11.08.2020
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© Depositphotos / ElenaNoevaМуми–парк в Наантали, Финляндия
Муми–парк в Наантали, Финляндия
© Depositphotos / ElenaNoeva
ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг — РИА Новости. Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
Как рассказала министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру, на границе, в случае необходимости, будет проводиться обязательная проверка на коронавирус всех пассажиров, которые прибывают из стран с высоким уровнем заболеваемости.
Также финские власти будут получать информацию о всех транзитных пассажирах на борту самолета, следующих через финские аэропорты.
Киуру также сообщила о введении обязательного карантина для людей, прибывающих из стран с плохой эпидемиологической ситуацией. Его нарушение повлечет за собой наказание — от денежного штрафа до трех месяцев тюрьмы.
"К тем, кто рискнул отправиться в страны, не входящие в рекомендательные списки правительства, приходится применять более жесткие меры. В нынешней ситуации мы не можем полагаться лишь на тестирование", — отметила она.
Глава отдела здоровья и безопасности Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL) Финляндии Мика Салминен заметил, что обязательный карантин должен касаться и паромов, прибывающих из Швеции, так как Швеция входит в число стран с плохой эпидемиологической ситуацией.
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Ожидается, что все объявленные меры вступят в действие в ближайшее время.
По данным на понедельник, в Финляндии 7601 случай коронавируса, выздоровели 6980 человек, умерли 333, пятеро госпитализированы, один в реанимации.
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