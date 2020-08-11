В Госдуме считают, что для Белоруссии готовили майдан по сценарию Украины

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Для Белоруссии готовили майдан по украинскому сценарию, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Для Белоруссии готовили майдан по украинскому сценарию, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев

"Я уверен, что у Лукашенко достаточно мужества и <...> политического опыта, чтобы не допустить, он ни в коем случае этого не допустит", — сказал он.

Парламентарий напомнил, что Россию и Белоруссию пытались "столкнуть", но после прошедших выборов Союзное государство получит дополнительный импульс к развитию.

"Я уверен, что в Белоруссии все будет нормально. Выборы прошли, Александр Григорьевич честно выиграл. Восемьдесят процентов просто так нарисовать невозможно, что бы кто ни говорил. На сегодняшний день уже все ведущие страны признали выборы и поздравили Александра Григорьевича. Мы, кстати, поздравили", — отметил Тайсаев.

Он также подчеркнул, что, по мнению наблюдателей из России и СНГ, голосование в республике было организовано достойно и честно.

По данным белорусского ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко одержал на прошедших в воскресенье выборах уверенную победу (80,08% голосов), следом за ним с большим отрывом идет Светлана Тахановская (10,09%). Оппозиция отказалась признать итоги и готовит жалобу.

В разных регионах страны проходят массовые акции протеста: несогласные с данными Центризбиркома граждане строят баррикады и отказываются покидать улицы. Для их разгона силовики используют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая сложная обстановка — в Минске , там один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около трех тысяч человек.