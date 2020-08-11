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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575624136.html
В России число выздоровевших от коронавируса превысило 700 тысяч
За сутки в России 6 494 человека выписаны после COVID-19,число выздоровевших превысило 700 тысяч (703 175), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России число выздоровевших от коронавируса превысило 700 тысяч

10:38 11.08.2020
239
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. За сутки в России 6 494 человека выписаны после COVID-19,число выздоровевших превысило 700 тысяч (703 175), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 494 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России - 703 175", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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