https://ria.ru/20200811/1575624136.html
В России число выздоровевших от коронавируса превысило 700 тысяч
За сутки в России 6 494 человека выписаны после COVID-19,число выздоровевших превысило 700 тысяч (703 175), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:38
2020-08-11T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество