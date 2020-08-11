Подкаст "Это надолго": как отучить ребёнка материться?

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Это надолго Подкаст "Это надолго": как отучить ребёнка материться?

Через это проходят все. Мат войдёт в лексикон ребёнка, даже если в семье говорят только на литературном русском. Почему детям интересна обсценная лексика? Всегда ли мат — это призыв и провокация? Как на него реагировать и, кстати, нужно ли бороться с матом в речи вашего малыша?