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Подкаст "Это надолго": как отучить ребёнка материться?
Через это проходят все. Мат войдёт в лексикон ребёнка, даже если в семье говорят только на литературном русском. Почему детям интересна обсценная лексика? Всегда ли мат — это призыв и провокация? Как на него реагировать и, кстати, нужно ли бороться с матом в речи вашего малыша?
2020-08-11T11:00
2020-08-11T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст "Это надолго": как отучить ребёнка материться?
Через это проходят все. Мат войдёт в лексикон ребёнка, даже если в семье говорят только на литературном русском. Почему детям интересна обсценная лексика? Всегда ли мат — это призыв и провокация? Как на него реагировать и, кстати, нужно ли бороться с матом в речи вашего малыша?
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Подкаст "Это надолго": как отучить ребёнка материться?
Через это проходят все. Мат войдёт в лексикон ребёнка, даже если в семье говорят только на литературном русском. Почему детям интересна обсценная лексика? Всегда ли мат — это призыв и провокация? Как на него реагировать и, кстати, нужно ли бороться с матом в речи вашего малыша?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree
" разбираемся, стоит ли воспринимать бранные слова из уст ребёнка как катастрофу, и существуют ли действенные способы отучить его больше не использовать мат (конечно, при условии что вы сами на нём не разговариваете).
Когда дети впервые встречаются с матом? Как в зависимости от возрастного периода меняется отношение к употреблению табуированных слов? Как правильно реагировать: просить "вымыть рот с мылом", поговорить или, может, вообще игнорировать произошедшее? В чём ошибаются взрослые, пытаясь отучить детей от плохих слов? Стоит ли делать замечания чужим детям, которые кроют друг друга отборным трёхэтажным матом?
Об этом Настя и Лина спрашивают подросткового психолога, индивидуального и группового терапевта центра "Точка" и проекта "Перекресток" Софью Калякину.
Если подросток не только матерится, а вообще взрослеет слишком бурно, поможет эта бесплатная памятка
.
4:00 Почему иногда мат действует очень терапевтично
6:00 Зачем матерятся взрослые понятно, но зачем мат детям?
7:20 Откуда дети "приносят" мат
9:00 Как взрослым реагировать на бранную лексику из уст детей
9:30 Стоит ли объяснять значения плохих слов
10:30 Как обсудить ситуацию
12:30 Сработает ли способ полного игнорирования ситуации
13:30 Ситуация: подросток начал браниться
16:00 Мат в школе — протест против учителя?
18:25 Мат как потребность во внимании
21:45 Проанализировать своё поведение: что может стоять за бурной реакцией на детский мат
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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