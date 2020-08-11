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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575623576.html
В России выявили менее пяти тысяч новых случаев коронавируса
За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4945 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили менее пяти тысяч новых случаев коронавируса

10:33 11.08.2020 (обновлено: 11:08 11.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в госпитале COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4945 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Впервые с конца апреля прирост составил менее пяти тысяч человек (накануне — 5118). Умерли 130 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6494.
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
10 августа, 08:00РИА Наука
Дело прививки. Факты, сначала доказанные, а потом опровергнутые наукой
На первом месте по числу выявленных больных — Москва (694), далее идут Свердловская область (168), Санкт-Петербург (157), Подмосковье (154), Ростовская область (126), Иркутская область (124), Красноярский край (122) и Нижегородская область (119). Меньше всего новых случаев COVID-19 — в Северной Осетии и Севастополе (по пять), Еврейской автономной области (четыре) и Ненецком АО (один).
За весь период эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 897 599 человек, из них более 15,1 тысячи умерли, 703 тысячи с лишним вылечились.
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19
В мире, по данным ВОЗ, число заболевших приближается к 20 миллионам, как минимум 728 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (более пяти миллионов инфицированных), Бразилия и Индия.
Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Испания, Великобритания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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