В России выявили менее пяти тысяч новых случаев коронавируса

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4945 случаев За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4945 случаев COVID-19 , сообщили в оперативном штабе.

Впервые с конца апреля прирост составил менее пяти тысяч человек (накануне — 5118). Умерли 130 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6494.

На первом месте по числу выявленных больных — Москва (694), далее идут Свердловская область (168), Санкт-Петербург (157), Подмосковье (154), Ростовская область (126), Иркутская область (124), Красноярский край (122) и Нижегородская область (119). Меньше всего новых случаев COVID-19 — в Северной Осетии и Севастополе (по пять), Еврейской автономной области (четыре) и Ненецком АО (один).

За весь период эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 897 599 человек, из них более 15,1 тысячи умерли, 703 тысячи с лишним вылечились.

В мире, по данным ВОЗ , число заболевших приближается к 20 миллионам, как минимум 728 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (более пяти миллионов инфицированных), Бразилия и Индия.

Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Испания, Великобритания и Саудовская Аравия.