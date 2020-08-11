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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575623226.html
Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Отъезд Светланы Тихановской в Литву вряд ли серьезно скажется на протестах в Белоруссии, так как граждане страны в первую очередь выступают не за нее, а против... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
линас линкявичус
александр лукашенко
мид литвы
минск
белоруссия
литва
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана тихановская, линас линкявичус, александр лукашенко, мид литвы, минск, белоруссия, литва

Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву

10:26 11.08.2020 (обновлено: 17:45 11.08.2020)
29667
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Отъезд Светланы Тихановской в Литву вряд ли серьезно скажется на протестах в Белоруссии, так как граждане страны в первую очередь выступают не за нее, а против действующего главы республики Александра Лукашенко, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей, на втором месте - Тихановская с 10,09%. Глава МИД Литвы Линас Линкявичус во вторник заявил, что Тихановская находится в Литве, в безопасности.
"Отчасти ее отъезд может отразиться (на протестах – ред.). Но, с другой стороны, люди голосовали не за Тихановскую, она просто была единственным реальным альтернативным кандидатом... Все остальные - просто спойлеры. Поэтому за нее и отдали такое большое количество голосов... Возможно, протесты несколько трансформируются. Но люди протестуют не столько за Тихановскую, сколько именно против Лукашенко", - сказал Безпалько.
Он также добавил, что в Белоруссии может произойти смена режима - в случае, если против страны будут объявлены экономические санкции или персональные санкции против силовиков. "Это также возможно, если будет обращение к силовикам - с тем, чтобы Лукашенко отстранили от власти. Тем более что предпосылки к этому есть, ряд силовиков еще до выборов, правда, скрывая лицо, поддержали протестующих и заявили, что они против Лукашенко, и что они готовы солидаризироваться с народом Белоруссии", - пояснил эксперт.
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По его словам, для России в этой ситуации проблема заключается в том, что сейчас эти протесты проходят не только против Лукашенко, они также перехватываются партиями и движениями, которые носят националистический характер в той или иной форме - в мягкой или радикальной.
В воскресенье и понедельник в ряде городов Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЛинас ЛинкявичусАлександр ЛукашенкоМИД ЛитвыМинскБелоруссияЛитва
Популярные комментарии
какой народ? Я не вижу на улицах 7 миллионо - только школота
11 августа, 10:40
О Ольга Занкова
120110012
Вот и побежали крысы с корабля... Вот и весь заявленный патриотизм...
11 августа, 10:32
Aaz1970
105100013
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