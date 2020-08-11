Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву

"Отчасти ее отъезд может отразиться (на протестах – ред.). Но, с другой стороны, люди голосовали не за Тихановскую, она просто была единственным реальным альтернативным кандидатом... Все остальные - просто спойлеры. Поэтому за нее и отдали такое большое количество голосов... Возможно, протесты несколько трансформируются. Но люди протестуют не столько за Тихановскую, сколько именно против Лукашенко", - сказал Безпалько.

Он также добавил, что в Белоруссии может произойти смена режима - в случае, если против страны будут объявлены экономические санкции или персональные санкции против силовиков. "Это также возможно, если будет обращение к силовикам - с тем, чтобы Лукашенко отстранили от власти. Тем более что предпосылки к этому есть, ряд силовиков еще до выборов, правда, скрывая лицо, поддержали протестующих и заявили, что они против Лукашенко, и что они готовы солидаризироваться с народом Белоруссии", - пояснил эксперт.