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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575623194.html
Президент Австрии не будет поздравлять Лукашенко с победой на выборах
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не будет поздравлять белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на президентских выборах,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:47
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александер ван дер беллен
александр лукашенко
минск
белоруссия
австрия
в мире
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Грамотно. Такого лидера нужно не только убирать с поста. А заводить дело, и смотреть сколько он нанес ущерба государству.
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минск
белоруссия
австрия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547661_0:0:1828:1028_1400x0_80_0_0_28a4d5f285a1aee85fbd959a8dfd026b.jpg
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РИА Новости
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светлана тихановская, александер ван дер беллен, александр лукашенко, минск, белоруссия, австрия, в мире

Президент Австрии не будет поздравлять Лукашенко с победой на выборах

10:26 11.08.2020 (обновлено: 17:47 11.08.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не будет поздравлять белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь австрийского президента Райнхард Пикль-Херк.
"Федеральный президент не будет отправлять поздравительную телеграмму", - сообщил собеседник агентства.
Он не пояснил причину.
Ранее Лукашенко с победой поздравили ряд зарубежных лидеров, в том числе президент РФ и председатель КНР.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександер Ван дер БелленАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияАвстрияВ мире
Популярные комментарии
Как же теперь Батька жить будет ... Ужос какой-то ... Неоправданная австрийская жестокость ...
11 августа, 10:27
Че Гевара
1090008
Грамотно. Такого лидера нужно не только убирать с поста. А заводить дело, и смотреть сколько он нанес ущерба государству.
11 августа, 10:42
АДАлексей Дарьин
9000015
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