Президент Австрии не будет поздравлять Лукашенко с победой на выборах

ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не будет поздравлять белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь австрийского президента Райнхард Пикль-Херк.
"Федеральный президент не будет отправлять поздравительную телеграмму", - сообщил собеседник агентства.
Он не пояснил причину.
Ранее Лукашенко с победой поздравили ряд зарубежных лидеров, в том числе президент РФ и председатель КНР.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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