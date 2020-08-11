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Москвич устроил в своей квартире оружейный цех
У жителя Москвы изъяли в квартире более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:23
ирина волк
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
ирина волк, москва

Москвич устроил в своей квартире оружейный цех

10:23 11.08.2020
1281
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа УМВД России. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. У жителя Москвы изъяли в квартире более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В квартире жителя одного из домов на улице Малой Переяславской изъяты более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием. Также обнаружено более 6 тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов", - сказала Волк.
Она добавила, что в квартире также находилось оборудование для изготовления и внесения изменений в конструкцию оружия и боеприпасов.
Полицейский автомобиль
5 марта, 22:49
Подмосковная полиция нашла в доме у мужчины 9 ведер с марихуаной
Один из изъятых пистолетов, согласно заключению экспертов, относится к спортивному нарезному огнестрельному оружию, а более 90 патронов являются боеприпасами. Другие найденные предметы отправлены на экспертизу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)", - добавила Волк.
Мужчину оставили под подпиской о невыезде.
10021104
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Ирина ВолкМосква
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