Москвич устроил в своей квартире оружейный цех

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. У жителя Москвы изъяли в квартире более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В квартире жителя одного из домов на улице Малой Переяславской изъяты более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием. Также обнаружено более 6 тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов", - сказала Волк.
Она добавила, что в квартире также находилось оборудование для изготовления и внесения изменений в конструкцию оружия и боеприпасов.
Один из изъятых пистолетов, согласно заключению экспертов, относится к спортивному нарезному огнестрельному оружию, а более 90 патронов являются боеприпасами. Другие найденные предметы отправлены на экспертизу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)", - добавила Волк.
Мужчину оставили под подпиской о невыезде.