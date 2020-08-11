Москвич устроил в своей квартире оружейный цех

"В квартире жителя одного из домов на улице Малой Переяславской изъяты более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием. Также обнаружено более 6 тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов", - сказала Волк.