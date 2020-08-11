https://ria.ru/20200811/1575622967.html
На Урале ребенок пострадал после обрушения потолка в квартире
Фрагмент потолка упал на мальчика, который находился в ванной комнате квартиры жилого дома в Златоусте, следователи начали проверку, сообщило во вторник СУСК РФ РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:20
2020-08-11T10:22
златоуст
челябинская область
происшествия
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златоуст
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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златоуст, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 11 авг – РИА Новости.
Фрагмент потолка упал на мальчика, который находился в ванной комнате квартиры жилого дома в Златоусте
, следователи начали проверку, сообщило во вторник СУСК РФ по Челябинской области
.
По данным общественной организации "Гражданский патруль" в Златоусте в организацию обратились жильцы дома №3 на улице Тургенева. С их слов, капремонта в помещении бывшего общежития не было более 20 лет, санузлы здесь общие, и на днях на живущего здесь мальчика рухнули фрагменты потолка, когда он находился в ванной.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на мальчика упала часть доски, причинив ушиб, когда тот находился в ванной", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и коммунальных организаций, в чьи обязанности входит содержание жилого дома, уточняется в сообщении.
Как заявили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона, прокуратура также организовала проверку. "В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами требований жилищного законодательства, в том числе по признанию дома аварийным и подлежащим сносу, содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества", - сказали в прокуратуре.
При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, добавила собеседница агентства.