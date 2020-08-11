На Урале ребенок пострадал после обрушения потолка в квартире

ЧЕЛЯБИНСК, 11 авг – РИА Новости. Фрагмент потолка упал на мальчика, который находился в ванной комнате квартиры жилого дома в Фрагмент потолка упал на мальчика, который находился в ванной комнате квартиры жилого дома в Златоусте , следователи начали проверку, сообщило во вторник СУСК РФ по Челябинской области

По данным общественной организации "Гражданский патруль" в Златоусте в организацию обратились жильцы дома №3 на улице Тургенева. С их слов, капремонта в помещении бывшего общежития не было более 20 лет, санузлы здесь общие, и на днях на живущего здесь мальчика рухнули фрагменты потолка, когда он находился в ванной.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на мальчика упала часть доски, причинив ушиб, когда тот находился в ванной", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и коммунальных организаций, в чьи обязанности входит содержание жилого дома, уточняется в сообщении.

Как заявили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона, прокуратура также организовала проверку. "В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами требований жилищного законодательства, в том числе по признанию дома аварийным и подлежащим сносу, содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества", - сказали в прокуратуре.