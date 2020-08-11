https://ria.ru/20200811/1575622694.html
В Москве "заминировали" все районные суды
Неизвестный сообщил во вторник о "минировании" всех районных судов в Москве, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:13
2020-08-11T10:19
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200803/1575320440.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия