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В Москве "заминировали" все районные суды
Неизвестный сообщил во вторник о "минировании" всех районных судов в Москве, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:19
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве "заминировали" все районные суды

10:13 11.08.2020 (обновлено: 10:19 11.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Неизвестный сообщил во вторник о "минировании" всех районных судов в Москве, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Суды города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.
Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве
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