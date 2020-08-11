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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575622604.html
Дипломаты уточнят информацию о возможных задержаниях россиян в Белоруссии
Посольство РФ в Белоруссии выясняет местонахождение пропавшего в Минске фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, а также уточняет данные о... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:47
мвд белоруссии
александр лукашенко
маргарита симоньян
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575630793_0:209:2891:1836_1400x0_80_0_0_a85c2ceef53701c53904279da2e4355f.jpg
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РИА Новости
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353
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мвд белоруссии, александр лукашенко, маргарита симоньян, минск, белоруссия, в мире

Дипломаты уточнят информацию о возможных задержаниях россиян в Белоруссии

10:10 11.08.2020 (обновлено: 17:47 11.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Белоруссии выясняет местонахождение пропавшего в Минске фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, а также уточняет данные о возможных других задержаниях граждан России в ходе протестных акций в республике, заявили РИА Новости во вторник в дипмиссии.
Фотокорреспондент перестал выходить на связь около шести вечера в понедельник, в это время он вместе с коллегами был в районе гостиницы "Беларусь", недалеко от стелы "Минск - город-герой", где планировали собраться протестующие. В дальнейшем связаться с ним не удавалось. Предполагается, что в случае задержания Питалева информация о нем в соответствующих списках не появится раньше утра вторника.
"Мы выясняем местонахождение фотокорреспондента Ильи Питалева. Уточняем также данные о возможных других задержаниях (в ходе протестных акций в республике 10 августа - ред.)", - заявил представитель посольства.
В Больницу скорой медицинской помощи, куда привозят пострадавших в ходе массовых акций в белорусской столице, Питалев не поступал, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Протесты в Минске
Вчера, 08:46Протесты в Белоруссии
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Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права".
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМаргарита СимоньянМинскБелоруссияВ мире
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