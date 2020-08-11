Дипломаты уточнят информацию о возможных задержаниях россиян в Белоруссии

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Белоруссии выясняет местонахождение пропавшего в Минске фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, а также уточняет данные о возможных других задержаниях граждан России в ходе протестных акций в республике, заявили РИА Новости во вторник в дипмиссии. Посольство РФ ввыясняет местонахождение пропавшего вфотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, а также уточняет данные о возможных других задержаниях граждан России в ходе протестных акций в республике, заявили РИА Новости во вторник в дипмиссии.

Фотокорреспондент перестал выходить на связь около шести вечера в понедельник, в это время он вместе с коллегами был в районе гостиницы "Беларусь", недалеко от стелы "Минск - город-герой", где планировали собраться протестующие. В дальнейшем связаться с ним не удавалось. Предполагается, что в случае задержания Питалева информация о нем в соответствующих списках не появится раньше утра вторника.

"Мы выясняем местонахождение фотокорреспондента Ильи Питалева. Уточняем также данные о возможных других задержаниях (в ходе протестных акций в республике 10 августа - ред.)", - заявил представитель посольства.

В Больницу скорой медицинской помощи, куда привозят пострадавших в ходе массовых акций в белорусской столице, Питалев не поступал, сообщили РИА Новости в медучреждении.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права". Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня"ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республикис призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права".

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

МВД Белоруссии . Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало