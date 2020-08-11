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Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались
Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:28
pgnig
польша
европа
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экономика
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https://ria.ru/20200123/1563740979.html
Не может быть)))))). Вся надежда теперь только на яблоки))))))
207
Ничего страшного, России есть куда продавать газ. А поляки пусть скачут, глядишь и согреются...
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польша
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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pgnig, польша, европа, сша, экономика

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

10:09 11.08.2020 (обновлено: 13:28 11.08.2020)
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© AP Photo / Andrzej.J. GojekДобыча сланцевого газа в Польше
Добыча сланцевого газа в Польше
© AP Photo / Andrzej.J. Gojek
Добыча сланцевого газа в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 авг — РИА Новости. Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио.
Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа. Американские специалисты подсчитали, что на территории страны можно добыть до триллиона кубометров. Однако планы не реализовались из-за того, что сланцевый газ в Польше залегает на значительно большей глубине, чем в США, а также из-за падения мировых цен на топливо.
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При этом Квечиньский отметил, что Польша может вернуться к вопросу такой добычи "в более далеком будущем, если удастся выработать методы для получения этого сланцевого газа".
Он добавил, что американская технология добычи сланцевого газа не подходит для применения в Европе. "Надо сказать, что сланцевый газ в Польше не точно такой же, как в Соединенных Штатах. Та технология, которая там хорошо себя оправдала, не оправдала себя в Европе. Это касается не только Польши, но и других стран", — пояснил глава концерна.
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"Так что этот "сон" мы пока должны отложить в сторону", — заключил Квечиньский.
Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа истекает в 2022 году, Варшава уже заявила, что не намерена его продлевать. В 2019 году Польша снизила импорт газа из России на один процент — до 8,95 миллиарда кубометров.
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Обсудить 23
PGNiGПольшаЕвропаСШАЭкономика
Популярные комментарии
Не может быть)))))). Вся надежда теперь только на яблоки))))))
11 августа, 10:20
Егор Панкратов
971090001
Ничего страшного, России есть куда продавать газ. А поляки пусть скачут, глядишь и согреются...
11 августа, 10:29
Aaz1970
183120003
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