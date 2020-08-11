ВАРШАВА, 11 авг — РИА Новости. Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио.
Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа. Американские специалисты подсчитали, что на территории страны можно добыть до триллиона кубометров. Однако планы не реализовались из-за того, что сланцевый газ в Польше залегает на значительно большей глубине, чем в США, а также из-за падения мировых цен на топливо.
12 февраля, 08:00"Газовый армагеддон": что происходит
При этом Квечиньский отметил, что Польша может вернуться к вопросу такой добычи "в более далеком будущем, если удастся выработать методы для получения этого сланцевого газа".
Он добавил, что американская технология добычи сланцевого газа не подходит для применения в Европе. "Надо сказать, что сланцевый газ в Польше не точно такой же, как в Соединенных Штатах. Та технология, которая там хорошо себя оправдала, не оправдала себя в Европе. Это касается не только Польши, но и других стран", — пояснил глава концерна.
23 января, 08:00У "сланцевой революции" кончается дешевый газ
"Так что этот "сон" мы пока должны отложить в сторону", — заключил Квечиньский.
Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа истекает в 2022 году, Варшава уже заявила, что не намерена его продлевать. В 2019 году Польша снизила импорт газа из России на один процент — до 8,95 миллиарда кубометров.