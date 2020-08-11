Эксперт: протесты в Белоруссии могут продлиться до нескольких месяцев

"Протесты будут продолжаться, потому что в Белоруссии проснулась беспрецедентная общественная политическая активность. Люди устали от президента Александра Лукашенко, и они голосуют именно против него, хотят, чтобы он ушел. А Лукашенко, естественно, хочет остаться. Дальнейшая ситуация зависит от того, насколько сильно белорусы настроены на продолжение борьбы и будет ли у них какая-то внешняя поддержка - со стороны России или со стороны Запада. Если она будет, то это сопротивление может длиться очень долго, потому что мы видим, что сейчас в Белоруссии протесты идут многотысячные. Уже задержано несколько тысяч человек, в том числе и журналистов", - сказал эксперт.