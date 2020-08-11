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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575622533.html
Эксперт: протесты в Белоруссии могут продлиться до нескольких месяцев
Протесты в Белоруссии могут продлиться несколько месяцев, их длительность будет зависеть от того, насколько сильно белорусы настроены на продолжение борьбы, и... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:09
протесты в белоруссии
светлана тихановская
богдан безпалько
александр лукашенко
минск
белоруссия
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Вряд ли несколько месяцев. Контрразведка и спецслужбы вычислит кураторов на местах, гораздо быстрее. А тогда и сказочке конец ! А Батьке останется или сваливать , или становиться частью Российской Империи, других вариантов особо нет ...
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минск
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, богдан безпалько, александр лукашенко, минск, белоруссия

Эксперт: протесты в Белоруссии могут продлиться до нескольких месяцев

10:09 11.08.2020
23706
© REUTERS / Vasily FedosenkoЛюди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Протесты в Белоруссии могут продлиться несколько месяцев, их длительность будет зависеть от того, насколько сильно белорусы настроены на продолжение борьбы, и будет ли у них какая-то внешняя поддержка, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Протесты будут продолжаться, потому что в Белоруссии проснулась беспрецедентная общественная политическая активность. Люди устали от президента Александра Лукашенко, и они голосуют именно против него, хотят, чтобы он ушел. А Лукашенко, естественно, хочет остаться. Дальнейшая ситуация зависит от того, насколько сильно белорусы настроены на продолжение борьбы и будет ли у них какая-то внешняя поддержка - со стороны России или со стороны Запада. Если она будет, то это сопротивление может длиться очень долго, потому что мы видим, что сейчас в Белоруссии протесты идут многотысячные. Уже задержано несколько тысяч человек, в том числе и журналистов", - сказал эксперт.

По прогнозам собеседника агентства, протесты могут продолжаться до нескольких месяцев. "От нескольких дней до нескольких месяцев. Конечно, они будут подавляться силой - так же, как и сейчас", - уточнил Безпалько.
Адам Шифф
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В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В воскресенье и понедельник в ряде городов Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБогдан БезпалькоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссия
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Вряд ли несколько месяцев. Контрразведка и спецслужбы вычислит кураторов на местах, гораздо быстрее. А тогда и сказочке конец ! А Батьке останется или сваливать , или становиться частью Российской Империи, других вариантов особо нет ...
11 августа, 10:20
Че Гевара
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