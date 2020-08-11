Эксперт: протесты в Белоруссии могут продлиться до нескольких месяцев

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Протесты в Белоруссии могут продлиться несколько месяцев, их длительность будет зависеть от того, насколько сильно белорусы настроены на продолжение борьбы, и будет ли у них какая-то внешняя поддержка, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"Протесты будут продолжаться, потому что в Белоруссии проснулась беспрецедентная общественная политическая активность. Люди устали от президента Александра Лукашенко, и они голосуют именно против него, хотят, чтобы он ушел. А Лукашенко, естественно, хочет остаться. Дальнейшая ситуация зависит от того, насколько сильно белорусы настроены на продолжение борьбы и будет ли у них какая-то внешняя поддержка - со стороны России или со стороны Запада. Если она будет, то это сопротивление может длиться очень долго, потому что мы видим, что сейчас в Белоруссии протесты идут многотысячные. Уже задержано несколько тысяч человек, в том числе и журналистов", - сказал эксперт.
По прогнозам собеседника агентства, протесты могут продолжаться до нескольких месяцев. "От нескольких дней до нескольких месяцев. Конечно, они будут подавляться силой - так же, как и сейчас", - уточнил Безпалько.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В воскресенье и понедельник в ряде городов Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.