https://ria.ru/20200811/1575622022.html
Кусто предсказал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде
Пингвины, обитающие в Антарктиде, исчезнут за время жизни нынешних детей из-за изменения климата, заявил РИА Новости внук Жак-Ива Кусто, исследователь и... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T09:51
2020-08-11T11:06
риа наука
филипп кусто
аргентина
антарктида
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аргентина
антарктида
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп кусто, аргентина, антарктида