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Кусто предсказал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде
Пингвины, обитающие в Антарктиде, исчезнут за время жизни нынешних детей из-за изменения климата, заявил РИА Новости внук Жак-Ива Кусто, исследователь и... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:06
риа наука
филипп кусто
аргентина
антарктида
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353
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филипп кусто, аргентина, антарктида

Кусто предсказал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде

09:51 11.08.2020 (обновлено: 11:06 11.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАнтарктические пингвины на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
Антарктические пингвины на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Антарктические пингвины на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пингвины, обитающие в Антарктиде, исчезнут за время жизни нынешних детей из-за изменения климата, заявил РИА Новости внук Жак-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто.
"В Антарктиде этот год был одним из самых жарких в Антарктиде, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок - девочка, и при ее жизни исчезнут пингвины из Антарктиды. Может быть, некоторые виды останутся в Аргентине, но те, что обитают в Антарктиде, исчезнут", - сказал Кусто.
Он пояснил, что сейчас защищено 6% морских акваторий. Если новый заповедник будет создан, то удастся защитить 10% Мирового океана.
Читайте полный текст интервью Филиппа Кусто >>
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РИА НаукаФилипп КустоАргентинаАнтарктида
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