https://ria.ru/20200811/1575621965.html
Соратница Тихановской остается в Минске
Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова не покидала страну, находится в Минске, сообщили в штабе экс-банкира Виктора... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T09:51
2020-08-11T17:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 авг - РИА Новости.
Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской
Мария Колесникова не покидала страну, находится в Минске
, сообщили в штабе экс-банкира Виктора Бабарико
.
Ранее штабы Тихановской, бывшего претендента в президенты Бабарико и еще одного экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало
объединили усилия на выборах 9 августа, чтобы в итоге в течение полугода провести новые честные выборы президента с максимальным участием альтернативных кандидатов. Лицами созданного объединенного штаба стали Тихановская, Колесникова и жена Цепкало Вероника. Ранее Цепкало и Тихановская покинули территорию Белоруссии.
"Мария в порядке, мы с ней на связи, она в Минске и на свободе. Утро и плохой интернет усложняют коммуникацию", - сообщили в штабе. Там призвали СМИ "не нагнетать излишне".
Позже сама Колесникова подтвердила в сообщении журналистам, что с ней "все в порядке". "Я в Минске", - добавила она.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко
набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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