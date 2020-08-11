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Самый большой "мусорный остров" в океане достиг размеров Франции
Самый большой "мусорный остров" на планете по размеру сопоставим с Францией, сообщили РИА Новости внук Жак-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:07
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353
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франция, сша, техас, в мире

Самый большой "мусорный остров" в океане достиг размеров Франции

09:47 11.08.2020 (обновлено: 11:07 11.08.2020)
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© AFP 2020 / Yuri GripasФилипп Кусто-младший
Филипп Кусто-младший
© AFP 2020 / Yuri Gripas
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Самый большой "мусорный остров" на планете по размеру сопоставим с Францией, сообщили РИА Новости внук Жак-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто и его жена Ашлан Брок.
"У нас есть пять огромных "мусорных островов" посреди океана. Они образовались из-за особенностей океанических течений... Туда попадает пластик изо всех точек мира. Самый большой "мусорный остров" расположен в Тихом океане. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции", - сказала Брок.
Как добавил Кусто, в основном мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек. Природоохранный фонд EarthEcho International, основателем которого является Филипп Кусто, привлекает молодежь по всему миру, в том числе, к очистке рек от пластикового загрязнения.
Читайте полный текст интервью Филиппа Кусто >>
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