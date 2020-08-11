Самый большой "мусорный остров" в океане достиг размеров Франции

Чем грозит изменение климата? Эколог назвала главную опасность Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал катастрофу "страшнее коронавируса". Речь идет о глобальном потеплении. С какими именно опасностями может столкнуться человечество, рассказала в интервью радио Sputnik эколог Наталья Рязанова.