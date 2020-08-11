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Дегтярев призвал сделать систему госвласти "дружелюбной"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что копившееся десятилетиями недовольство местных жителей вызвано низким уровнем соцобслуживания, с... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T09:22
михаил дегтярев
хабаровский край
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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михаил дегтярев, хабаровский край

Дегтярев призвал сделать систему госвласти "дружелюбной"

09:22 11.08.2020
611
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что копившееся десятилетиями недовольство местных жителей вызвано низким уровнем соцобслуживания, с этим нужно бороться, делая работу чиновников более "дружелюбной" по отношению к людям.

"Встречались с политологами и социологами, выясняли причину недовольства граждан. Это копилось десятилетиями. Это реакция на низкое соцобслуживание в крае, отвратительное состояние здравоохранения, черствость чиновников. С этим нужно бороться правильными управленческими решениями, делать систему госвласти дружелюбной", - сказал Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что в четверг проведет совещание по рыбной отрасли, где обсудит вопросы рыбаков, коренных малочисленных народов и так далее. Также пройдет совещание с крупнейшими застройщиками по проблемным объектам.
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"Сегодня у меня встреча с главой ОСК (Объединенной судостроительной корпорации Алексеем) Рахмановым. Будем обсуждать загрузку Хабаровского судостроительного завода и Амурского судостроительного завода", - добавил Дегтярев.
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Михаил ДегтяревХабаровский край
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