Дегтярев призвал сделать систему госвласти "дружелюбной"

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что копившееся десятилетиями недовольство местных жителей вызвано низким уровнем соцобслуживания, с этим нужно бороться, делая работу чиновников более "дружелюбной" по отношению к людям.
"Встречались с политологами и социологами, выясняли причину недовольства граждан. Это копилось десятилетиями. Это реакция на низкое соцобслуживание в крае, отвратительное состояние здравоохранения, черствость чиновников. С этим нужно бороться правильными управленческими решениями, делать систему госвласти дружелюбной", - сказал Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.
Он отметил, что в четверг проведет совещание по рыбной отрасли, где обсудит вопросы рыбаков, коренных малочисленных народов и так далее. Также пройдет совещание с крупнейшими застройщиками по проблемным объектам.
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"Сегодня у меня встреча с главой ОСК (Объединенной судостроительной корпорации Алексеем) Рахмановым. Будем обсуждать загрузку Хабаровского судостроительного завода и Амурского судостроительного завода", - добавил Дегтярев.