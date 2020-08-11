Дегтярев призвал сделать систему госвласти "дружелюбной"

"Встречались с политологами и социологами, выясняли причину недовольства граждан. Это копилось десятилетиями. Это реакция на низкое соцобслуживание в крае, отвратительное состояние здравоохранения, черствость чиновников. С этим нужно бороться правильными управленческими решениями, делать систему госвласти дружелюбной", - сказал Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.