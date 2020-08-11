В Минтруде оценили ситуацию с созданием временных рабочих мест

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Соглашения о создании временных рабочих мест для тех, кто потерял работу или находится под риском увольнения, заключены с 79 регионами России, правительство частично компенсирует расходы на зарплату на этих местах, а безработные, занятые на общественных работах, смогут продолжить получать пособие по безработице, сообщила РИА Новости пресс-служба Минтруда.

Роструд заключил соглашения с 79 регионами для реализации программы по созданию временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения. На региональном уровне идет процесс отбора и заключения договоров с работодателями", - говорится в сообщении.

По словам замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, перечень субъектов, где создадут рабочие места, сформирован на основании мониторинга на рынке труда и с учетом региональных особенностей, а также готовности субъекта к созданию таких мест. Учитываются также эпидемиологическая ситуация и потребности региона в софинансировании.

"Более 90% регионов вошли в программу создания временных рабочих мест", - уточнила Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба.

На создание временных рабочих мест из резервного фонда правительства выделено более 4 миллиардов рублей, добавили в Минтруде. Эти средства позволят компенсировать часть расходов предприятий на зарплаты работникам. Наибольший объем субсидий получат Свердловская и Ростовская области, республики Татарстан и Башкирия, Пермский и Краснодарский края. Контроль за целевым использованием осуществляет Роструд.

Перечень временных рабочих мест и общественных работ формируют в регионах, исходя из потребностей и специфики. Центры занятости на местах заключают трудовые соглашения с работодателями. Выплаты по временному трудоустройству и занятости на общественных работах составляют не более трех месяцев.