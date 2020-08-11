Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575620228.html
В Минтруде оценили ситуацию с созданием временных рабочих мест
Соглашения о создании временных рабочих мест для тех, кто потерял работу или находится под риском увольнения, заключены с 79 регионами России, правительство... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T09:10
здоровье - общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
республика татарстан (татарстан)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155725/62/1557256281_0:132:3072:1860_1400x0_80_0_0_20183a656b26caa515aa8681f0fcecee.jpg
https://ria.ru/20200527/1572074049.html
https://ria.ru/20200629/1573648314.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155725/62/1557256281_0:132:3072:1860_1400x0_80_0_0_20183a656b26caa515aa8681f0fcecee.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155725/62/1557256281_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_eb164256c8d4d80ecad8a1ba40bbec62.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155725/62/1557256281_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_8edaeef32548491009c6f3638d85308a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), республика татарстан (татарстан), общество

В Минтруде оценили ситуацию с созданием временных рабочих мест

09:10 11.08.2020
553
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Соглашения о создании временных рабочих мест для тех, кто потерял работу или находится под риском увольнения, заключены с 79 регионами России, правительство частично компенсирует расходы на зарплату на этих местах, а безработные, занятые на общественных работах, смогут продолжить получать пособие по безработице, сообщила РИА Новости пресс-служба Минтруда.
"Роструд заключил соглашения с 79 регионами для реализации программы по созданию временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения. На региональном уровне идет процесс отбора и заключения договоров с работодателями", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
27 мая, 17:09
Путин назвал сохранение рабочих мест безусловным приоритетом
По словам замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, перечень субъектов, где создадут рабочие места, сформирован на основании мониторинга на рынке труда и с учетом региональных особенностей, а также готовности субъекта к созданию таких мест. Учитываются также эпидемиологическая ситуация и потребности региона в софинансировании.
"Более 90% регионов вошли в программу создания временных рабочих мест", - уточнила Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба.
На создание временных рабочих мест из резервного фонда правительства выделено более 4 миллиардов рублей, добавили в Минтруде. Эти средства позволят компенсировать часть расходов предприятий на зарплаты работникам. Наибольший объем субсидий получат Свердловская и Ростовская области, республики Татарстан и Башкирия, Пермский и Краснодарский края. Контроль за целевым использованием осуществляет Роструд.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
29 июня, 19:37
Котяков оценил ситуацию с удаленной подачей заявлений в центры занятости
Перечень временных рабочих мест и общественных работ формируют в регионах, исходя из потребностей и специфики. Центры занятости на местах заключают трудовые соглашения с работодателями. Выплаты по временному трудоустройству и занятости на общественных работах составляют не более трех месяцев.
За счет предоставляемых субсидий компенсируются затраты в объеме минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, добавили в Минтруде, уточнив, что безработные, занятые на общественных работах, могут продолжать получать пособие по безработице.
210207
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Республика Татарстан (Татарстан)Общество
Рекомендуем
Врач скорой помощи
В Москве 1043 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев призвал сделать систему госвласти "дружелюбной"
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток — 2
Партнер "Северного потока — 2" допустил срыв проекта
Лежаки у бассейна в санатории в Сочи
Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев приостановил приватизацию имущества Хабаровского края
Подкаст Это надолго: как отучить ребёнка материться?
Подкаст "Это надолго": как отучить ребёнка материться?
Актриса Эвелина Бледанс на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Заявившая о способности прожить на тысячу рублей Бледанс купила квартиру
Взлет с крыши небоскреба вертолета Ансат
Вертолет "Ансат" совершил первый полет в Мексике
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
МИД Литвы сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Эксперты оценили риски ужесточения регулирования Telegram-каналов
Местные жители покупают еду навынос в Ухани, КНР
Китайцев призвали экономить еду
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов
Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
В МИД Германии оценили важность отношений с Россией
Банан и шоколад
Врач назвала продукты, улучшающие настроение
Работа УМВД России
Москвич устроил в своей квартире оружейный цех
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
01:09Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни
Лента новостейМолния