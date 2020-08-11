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В Москве 1043 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Еще 1043 пациента вылечились от коронавируса в Москве, их общее число превысило 191,5 тысячи, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T09:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве 1043 пациента вылечились от коронавируса за сутки

09:08 11.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Еще 1043 пациента вылечились от коронавируса в Москве, их общее число превысило 191,5 тысячи, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1043 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 191 598", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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