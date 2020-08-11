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Туризм
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Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах получения кешбэка за покупку туров по России. Соответствующее постановление опубликовано на... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости - туризм, общество, михаил мишустин, экономика

Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России

09:05 11.08.2020 (обновлено: 10:50 11.08.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЛежаки у бассейна в санатории в Сочи
Лежаки у бассейна в санатории в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Лежаки у бассейна в санатории в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах получения кешбэка за покупку туров по России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
"Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки", — говорится в сообщении.
Программа, в рамках которой туристам будут частично возвращать расходы на отдых в российских регионах, стартует с 21 августа и продлится неделю. За туры, приобретенные в это время, полагается кешбэк: те, кто потратит на путешествие от 25 тысяч рублей, получит обратно пять тысяч; при затратах от 50 тысяч — десять тысяч, а если тур стоит более 75 тысяч — то 15 тысяч рублей. Речь идет о поездках продолжительностью не менее четырех ночей, оплаченных по карте "Мир".
В программу включены организованные туры, круизы и отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Список предложений появится на сайте мирпутешествий.рф. Причем по самым загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.
Всего правительство выделило 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма.
"Новая программа сделает привлекательнее путешествия по России и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск на родине", — говорится в сообщении кабмина.
Рыбная деревня, Калининград
23 июля, 10:11
Калининградские власти оценили введение компенсации за туры по России
20601118
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ТуризмНовости - ТуризмОбществоМихаил МишустинЭкономика
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