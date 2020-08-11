Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России

Программа, в рамках которой туристам будут частично возвращать расходы на отдых в российских регионах, стартует с 21 августа и продлится неделю. За туры, приобретенные в это время, полагается кешбэк: те, кто потратит на путешествие от 25 тысяч рублей, получит обратно пять тысяч; при затратах от 50 тысяч — десять тысяч, а если тур стоит более 75 тысяч — то 15 тысяч рублей. Речь идет о поездках продолжительностью не менее четырех ночей, оплаченных по карте "Мир".