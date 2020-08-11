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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575619780.html
В Белоруссии третий день подряд фиксируют проблемы с интернетом
Проблемы с интернетом, которые начались по всей Белоруссии в ходе президентских выборов 9 августа, продолжаются третий день подряд, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии третий день подряд фиксируют проблемы с интернетом

08:57 11.08.2020 (обновлено: 17:45 11.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники акции протеста на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Проблемы с интернетом, которые начались по всей Белоруссии в ходе президентских выборов 9 августа, продолжаются третий день подряд, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, из-за плохой связи не всегда грузятся сайты, в том числе государственных органов, не работают поисковые системы и YouTube. Также сбоят мессенджеры.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что интернет в республике отключают из-за границы, это не инициатива властей. По словам Лукашенко, на Белоруссию пытаются целенаправленно давить с разных сторон, "гибридно действуют по всем направлениям".
Интернет в столице Белоруссии Минске начал пропадать с утра в день президентских выборов, а к вечеру полностью исчез. Утром понедельника сайты госорганов и государственных СМИ работали уже устойчиво, однако сохранялись проблемы с доступом к интернет-ресурсам и популярным мессенджерам. По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, "трудно не связать отключение интернета с происходящими событиями" в Белоруссии, в частности, разгоном митинга оппозиции вечером 9 августа.
Фотокор МИА Россия сегодня Илья Питалев
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В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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