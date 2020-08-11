В Белоруссии третий день подряд фиксируют проблемы с интернетом

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Проблемы с интернетом, которые начались по всей Белоруссии в ходе президентских выборов 9 августа, продолжаются третий день подряд, передает корреспондент РИА Новости.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.