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Эксперты оценили риски ужесточения регулирования Telegram-каналов
Специальное регулирование Telegram-каналов, в частности для борьбы с распространением противоправной информации, вряд ли появится в России, поскольку такой... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:55
арсений щельцин
евгений лифшиц
telegram (приложение)
госдума рф
общество
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3
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1400x0_80_0_0_94829aafe2845b806e8725480c8392ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арсений щельцин, евгений лифшиц, telegram (приложение), госдума рф, общество

Эксперты оценили риски ужесточения регулирования Telegram-каналов

08:55 11.08.2020
2260
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специальное регулирование Telegram-каналов, в частности для борьбы с распространением противоправной информации, вряд ли появится в России, поскольку такой закон может привести к ограничению прав граждан, а найти владельцев каналов и виновников нарушений будет непросто, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц заявил РИА Новости, что специального закона, регулирующего в РФ деятельность мессенджера Telegram, не будет. Он объяснил это тем, что контент каналов уже частично подпадает под закон о СМИ, а значительную часть информационного сегмента контролируют госструктуры.
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"Для того чтобы регулировать отдельные каналы или чаты в мессенджерах, нужно для этого иметь нормативное обоснование. И желательно, чтобы это касалось не только отдельной площадки, но и всего интернета. Проще всего расширить регулирование и требования к публичным страницам на внутренние коммуникационные объединения", - считает гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Однако это потребует широкого обсуждения, иначе можно получить ограничивающий возможности граждан закон. Представьте, в большом чате один из непроверенных участников кидает ссылку или картинку с противоправным контентом и этот чат блокируется. Такого не должно быть, и в идеальном случае регулирование модерирует только сложные вопросы, а с остальным справляются анти-спам системы площадок. И юзеры, которые распространяют нелегальный контент, блокируются", - добавил эксперт.
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По словам главы аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, теоретически, Telegram-каналы не регулируются законом о СМИ, под который, в частности, подпадают интернет-ресурсы, и найти виновников распространения противоправного контента будет непросто.
"Проблема в том, что у сайтов есть домен, есть понятный владелец, который хоть и может скрываться, но есть эффективные способы его найти. Владельцев Telegram-каналов найти намного сложнее. Но в части клеветы и прочего они подпадают ровно под те же законы, что и другие СМИ и физлица", - сказал он.
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Арсений ЩельцинЕвгений ЛифшицTelegram (приложение)Госдума РФОбщество
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