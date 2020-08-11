Эксперты оценили риски ужесточения регулирования Telegram-каналов

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специальное регулирование Telegram-каналов, в частности для борьбы с распространением противоправной информации, вряд ли появится в России, поскольку такой закон может привести к ограничению прав граждан, а найти владельцев каналов и виновников нарушений будет непросто, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц заявил РИА Новости, что специального закона, регулирующего в РФ деятельность мессенджера Telegram , не будет. Он объяснил это тем, что контент каналов уже частично подпадает под закон о СМИ, а значительную часть информационного сегмента контролируют госструктуры.

"Для того чтобы регулировать отдельные каналы или чаты в мессенджерах, нужно для этого иметь нормативное обоснование. И желательно, чтобы это касалось не только отдельной площадки, но и всего интернета. Проще всего расширить регулирование и требования к публичным страницам на внутренние коммуникационные объединения", - считает гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин

"Однако это потребует широкого обсуждения, иначе можно получить ограничивающий возможности граждан закон. Представьте, в большом чате один из непроверенных участников кидает ссылку или картинку с противоправным контентом и этот чат блокируется. Такого не должно быть, и в идеальном случае регулирование модерирует только сложные вопросы, а с остальным справляются анти-спам системы площадок. И юзеры, которые распространяют нелегальный контент, блокируются", - добавил эксперт.

По словам главы аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, теоретически, Telegram-каналы не регулируются законом о СМИ, под который, в частности, подпадают интернет-ресурсы, и найти виновников распространения противоправного контента будет непросто.