Партнер "Северного потока — 2" допустил срыв проекта

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Немецкая Немецкая Uniper , один из европейских партнеров "Северного потока — 2", допустила, что из-за ожидаемых американских санкций строительство останется незаконченным. Об этом говорится в отчетности компании.

"Поскольку США активизируют усилия по введению адресных санкций против проекта " Северный поток — 2 ", увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено", — пишет компания.

Она отмечает, что считает провал проекта основным индивидуальным риском для себя.

"В случае если проект в конечном итоге не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и потерять ожидаемый процентный доход", — говорится в материалах.

На конец мая немецкая компания профинансировала "Северный поток — 2" на 700 миллионов евро, а всего должна была выделить 950 миллионов.

При этом Uniper отмечает, что Nord Stream 2 работает над смягчением последствий от приостановки работ по укладке труб, а целый ряд европейских стран и Евросоюз оказывают проекту существенную политическую поддержку.

Комментируя это заявление, российский сенатор Олег Морозов заявил, что газопровод будет достроен несмотря на возможные новые санкции.