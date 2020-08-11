https://ria.ru/20200811/1575619626.html
Партнер "Северного потока — 2" допустил срыв проекта
Немецкая Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока — 2", допустила, что из-за ожидаемых американских санкций строительство останется... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:50
2020-08-11T15:03
uniper
северный поток — 2
сша
экономика
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https://ria.ru/20200811/1575617835.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
Von Stirliz
Европейцы, вы - терпилы! С этим и живите. Впрочем, это ваше естественное состояние: под Гитлером не суетились особо, а расслаблялись и получали удовольствие. Потом половина из вас точно так же спокойно терпела коммунистов и только, когда очередной хозяин слабел, вы чудесным образом переобувались и говорили, что вас насиловали.
315
Alex Alex
Да не волнуйтесь вы так за Европу если что найдём где газ купить, ну буду я в месяц платить не 50евро а 70 как как-нибудь переживём толь чтоб ваше нытьё не слушать. Беспокойтесь лучше о своих деньгах.
315
178
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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uniper, северный поток — 2, сша, экономика
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Немецкая Uniper
, один из европейских партнеров "Северного потока — 2", допустила, что из-за ожидаемых американских санкций строительство останется незаконченным. Об этом говорится в отчетности компании.
"Поскольку США активизируют усилия по введению адресных санкций против проекта "Северный поток — 2
", увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено", — пишет компания.
Она отмечает, что считает провал проекта основным индивидуальным риском для себя.
"В случае если проект в конечном итоге не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и потерять ожидаемый процентный доход", — говорится в материалах.
На конец мая немецкая компания профинансировала "Северный поток — 2" на 700 миллионов евро, а всего должна была выделить 950 миллионов.
При этом Uniper отмечает, что Nord Stream 2 работает над смягчением последствий от приостановки работ по укладке труб, а целый ряд европейских стран и Евросоюз
оказывают проекту существенную политическую поддержку.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"
Комментируя это заявление, российский сенатор Олег Морозов заявил, что газопровод будет достроен несмотря на возможные новые санкции.
"Северный поток — 2" не имеет реальной альтернативы для ряда европейских стран. Поэтому при всех трудностях проект будет доведен до конца".
Олег Морозов
Российский сенатор