https://ria.ru/20200811/1575619513.html
В Минске устраняют последствия беспорядков
Коммунальные службы устраняют последствия массовых акций протеста, произошедших минувшей ночью в районе метро Пушкинская в Минске. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:46
2020-08-11T17:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Коммунальные службы устраняют последствия массовых акций протеста, произошедших минувшей ночью в районе метро Пушкинская в Минске.
Как передает корреспондент РИА Новости, метрополитен во вторник утром работает в обычном режиме, доступ в закрытые накануне центральные станции свободен.
На Пушкинской активное движение: заспанные минчане спешат на службу. В районе пересечения проспекта Пушкина и улицы Притыцкого перевернуты урны с мусором и бетонные вазоны для цветов, работают коммунальщики, которые возвращают объекты на свои места, подметают улицы и приводят в порядок вытоптанные участки газона. Мусор загружают в тракторный прицеп. Всего в районе Пушкинской работают несколько десятков дворников. На улице дежурят сотрудники милиции.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии
. Согласно данным ЦИК, Лукашенко
набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская
с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска
сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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