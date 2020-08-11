В Минске устраняют последствия беспорядков

На Пушкинской активное движение: заспанные минчане спешат на службу. В районе пересечения проспекта Пушкина и улицы Притыцкого перевернуты урны с мусором и бетонные вазоны для цветов, работают коммунальщики, которые возвращают объекты на свои места, подметают улицы и приводят в порядок вытоптанные участки газона. Мусор загружают в тракторный прицеп. Всего в районе Пушкинской работают несколько десятков дворников. На улице дежурят сотрудники милиции.