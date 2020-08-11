https://ria.ru/20200811/1575619433.html
Пленарное заседание форума "Здоровье нации — основа процветания России"
Форум, на котором планируется подвести первые итоги работы по борьбе с распространением коронавируса, а также подготовить предложения по корректировке программ... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:47
2020-08-11T12:15
россия
форум "здоровье нации – основа процветания россии"
здоровье
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Пленарное заседание «Охрана и укрепление здоровья населения Российской Федерации в условиях новых вызовов»
LIVE: Пленарное заседание «Охрана и укрепление здоровья населения Российской Федерации в условиях новых вызовов»
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, форум "здоровье нации – основа процветания россии", здоровье
Пленарное заседание форума "Здоровье нации — основа процветания России"
Форум, на котором планируется подвести первые итоги работы по борьбе с распространением коронавируса, а также подготовить предложения по корректировке программ национальных проектов, начал работу.
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