Пленарное заседание форума "Здоровье нации — основа процветания России"

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Форум, на котором планируется подвести первые итоги работы по борьбе с распространением коронавируса, а также подготовить предложения по корректировке программ национальных проектов, начал работу.

Как ожидается, центральной темой в этом году станет охрана и укрепление здоровья населения России в условиях новых вызовов.