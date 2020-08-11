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Пленарное заседание форума "Здоровье нации — основа процветания России"
Форум, на котором планируется подвести первые итоги работы по борьбе с распространением коронавируса, а также подготовить предложения по корректировке программ... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:15
россия
форум "здоровье нации – основа процветания россии"
здоровье
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Пленарное заседание «Охрана и укрепление здоровья населения Российской Федерации в условиях новых вызовов»
LIVE: Пленарное заседание «Охрана и укрепление здоровья населения Российской Федерации в условиях новых вызовов»
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видео, россия, форум "здоровье нации – основа процветания россии", здоровье
Пленарное заседание форума "Здоровье нации — основа процветания России"
Форум, на котором планируется подвести первые итоги работы по борьбе с распространением коронавируса, а также подготовить предложения по корректировке программ национальных проектов, начал работу.
2020-08-11T11:47
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Пленарное заседание форума "Здоровье нации — основа процветания России"

11:47 11.08.2020 (обновлено: 12:15 11.08.2020)
240
Форум, на котором планируется подвести первые итоги работы по борьбе с распространением коронавируса, а также подготовить предложения по корректировке программ национальных проектов, начал работу.
Как ожидается, центральной темой в этом году станет охрана и укрепление здоровья населения России в условиях новых вызовов.
Изначально форум "Здоровье нации — основа процветания России" должен был состояться 14-16 июля, но из-за пандемии был отложен.
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РоссияФорум "Здоровье нации – основа процветания России"Здоровье
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