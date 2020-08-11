Титов попросил Путина продлить субсидии малому и среднему бизнесу

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить программу прямых субсидий малому и среднему бизнесу в размере МРОТ на сохранение занятости, письмо Титова есть в распоряжении РИА Новости.

Титов в письме отмечает, что предоставление таких субсидий предприятиям, деятельность которых была приостановлена в апреле и мае, стало одной из наиболее эффективных мер поддержки в острую фазу распространения коронавируса. Речь идет о субсидии МСП на выплату зарплаты в размере федерального МРОТ на одного сотрудника в месяц за апрель и май при сохранении занятости не менее 90%.

Он обращает внимание, что во многих регионах режим ограничения деятельности отдельных предприятий был продлен на июнь и июль. Согласно данным, региональных омбудсменов, в июне была полностью или преимущественно приостановлена деятельность около 350 тысяч субъектов МСП в отраслях, признанных пострадавшими правительством, в июле - порядка 188 тысяч.

"Для предприятий, деятельность которых была приостановлена в июне и июле, прямые субсидии на выплату заработной платы на федеральном уровне не предусмотрены", - указывает омбудсмен. При этом такие субсидии предоставляются в различном размере примерно в 20 регионах, добавляет он.

По оценке Титова, продление выплаты федеральной субсидии на июнь и июль могло бы помочь примерно 1,2 миллиона занятых и потребовало бы порядка 22 миллиардов рублей из бюджета. "Указанное способствовало бы созданию позитивной динамики восстановления сектора малого и среднего бизнеса в российской экономике", - уверен Титов.

"Принимая во внимание вышеизложенное, буду крайне признателен за поручение о рассмотрении возможности продления программы субсидий в размере МРОТ на сохранение занятости ответственными органами власти", - пишет Титов.