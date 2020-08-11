https://ria.ru/20200811/1575619159.html
Дегтярев приостановил приватизацию имущества Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что приостановил приватизацию краевого имущества на период собственной проверки. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:25
2020-08-11T08:25
уголовное дело сергея фургала
михаил дегтярев
хабаровский край
экономика
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https://ria.ru/20200808/1575523629.html
lyuda.terenteva.55
Абсолютно правильное и своевременное действие настоящего хозяина .А заодно проверить и всё, что уже было приватизировано за последние 2 года. А уж потом примет решение. Молодец. Всё правильно.
48
Лысый Кучерявый
Показуха. Шпорта проверьте.
16
4
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, михаил дегтярев, хабаровский край, экономика