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Дегтярев приостановил приватизацию имущества Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что приостановил приватизацию краевого имущества на период собственной проверки. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:25
уголовное дело сергея фургала
михаил дегтярев
хабаровский край
экономика
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https://ria.ru/20200808/1575523629.html
Абсолютно правильное и своевременное действие настоящего хозяина .А заодно проверить и всё, что уже было приватизировано за последние 2 года. А уж потом примет решение. Молодец. Всё правильно.
48
Показуха. Шпорта проверьте.
16
4
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_0:0:1544:870_1400x0_80_0_0_15edf2e2459d2cbfee372240eb7123d5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, михаил дегтярев, хабаровский край, экономика

Дегтярев приостановил приватизацию имущества Хабаровского края

08:25 11.08.2020
18489
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что приостановил приватизацию краевого имущества на период собственной проверки.
"Мною приостановлена приватизация. Под шумок некоторые товарищи хотели приватизировать краевое имущество и в этом году, и в следующем. Пока не разберусь, никакой приватизации народного добра не будет", - сказал Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.
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Обсудить 4
Уголовное дело Сергея ФургалаМихаил ДегтяревХабаровский крайЭкономика
Популярные комментарии
Абсолютно правильное и своевременное действие настоящего хозяина .А заодно проверить и всё, что уже было приватизировано за последние 2 года. А уж потом примет решение. Молодец. Всё правильно.
11 августа, 08:38
lyuda.terenteva.55
32300013
Показуха. Шпорта проверьте.
11 августа, 09:14
ЛКЛысый Кучерявый
801007
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