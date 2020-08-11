В Москве начали тестировать коммунальную технику на электротяге

"Мы начали тестировать пылесосы на электродвигателях, чтобы в будущем появление нового вида техники на улицах города было максимально эффективным. В распоряжении специалистов комплекса городского хозяйства появилось несколько вакуумных подметально-уборочных машин на электротяге. Это компактная и экологичная техника, которая пылесосит, подметает и моет улицы. Она идеально подходит для работы вблизи общественных пространств, а также на территориях парков и на небольших узких улицах. Увидеть тестируемые образцы в работе можно, например, на Старом Арбате или на Поклонной горе", - сообщает пресс-служба.