В Москве начали тестировать коммунальную технику на электротяге

Вплоть до конца XIX века московские дороги и тротуары чистили по старинке: зимой снег убирали с помощью лопат, летний мусор – метлами. За порядком на улице круглый год следили дворники, закрепленные за определенным участком, владельцы домов и организаций, а также обычные москвичи. Специальной техники как таковой не существовало, для перевоза мусора в основном использовали телеги, запряженные лошадьми.
Вплоть до конца XIX века московские дороги и тротуары чистили по старинке: зимой снег убирали с помощью лопат, летний мусор – метлами. За порядком на улице круглый год следили дворники, закрепленные за определенным участком, владельцы домов и организаций, а также обычные москвичи. Специальной техники как таковой не существовало, для перевоза мусора в основном использовали телеги, запряженные лошадьми.
Мощный толчок для создания коммунальных машин дала индустриализация. Первые устройства для городской уборки начали появляться в начале XX века. В этот период среди механических державок для тряпок и валок для отжимки белья были созданы и специальные тележки с откидным кузовом для сбора и транспортировки уличного мусора.
Мощный толчок для создания коммунальных машин дала индустриализация. Первые устройства для городской уборки начали появляться в начале XX века. В этот период среди механических державок для тряпок и валок для отжимки белья были созданы и специальные тележки с откидным кузовом для сбора и транспортировки уличного мусора.
К 30-м годам XX века автомобили и тракторы уже широко использовались в городском коммунальном хозяйстве. Московские предприятия наладили выпуск машин для уборки и санитарной очистки улиц. На столичные дороги вышли первые поливомоечные и подметальные машины.
К 30-м годам XX века автомобили и тракторы уже широко использовались в городском коммунальном хозяйстве. Московские предприятия наладили выпуск машин для уборки и санитарной очистки улиц. На столичные дороги вышли первые поливомоечные и подметальные машины.
Образцы зимней спецтехники были разработаны в тот же период, однако в широкое использование вошли только двадцать лет спустя. Телеги сменились снегопогрузчиками и роторными машинами. Городская уборка стала качественнее, а использование спецтехники значительно сократила время ее проведения.
Образцы зимней спецтехники были разработаны в тот же период, однако в широкое использование вошли только двадцать лет спустя. Телеги сменились снегопогрузчиками и роторными машинами. Городская уборка стала качественнее, а использование спецтехники значительно сократила время ее проведения.
Современную Москву круглый год убирают тысячи единиц специализированной коммунальной техники. Большинство машин – универсальные, их функционал меняется в зависимости от навесного оборудования. Зимой на улицах города работают плужно-щеточные и роторные снегоочистители, снегопогрузчики и распределители противогололедных материалов. Летом – поливомоечные и подметально-уборочные машины.
Современную Москву круглый год убирают тысячи единиц специализированной коммунальной техники. Большинство машин – универсальные, их функционал меняется в зависимости от навесного оборудования. Зимой на улицах города работают плужно-щеточные и роторные снегоочистители, снегопогрузчики и распределители противогололедных материалов. Летом – поливомоечные и подметально-уборочные машины.
Коммунальная спецтехника регулярно модернизируется, чтобы достойно отвечать на все вызовы мегаполиса. Так, например, несколько лет назад в Москве отказались от использования крупных машин для очистки пешеходных зон и тротуаров. Теперь на этих участках работает малогабаритная и маневренная спецтехника, которая не мешает пешеходам и ничем не уступает в качестве уборки своим "большим братьям".
Коммунальная спецтехника регулярно модернизируется, чтобы достойно отвечать на все вызовы мегаполиса. Так, например, несколько лет назад в Москве отказались от использования крупных машин для очистки пешеходных зон и тротуаров. Теперь на этих участках работает малогабаритная и маневренная спецтехника, которая не мешает пешеходам и ничем не уступает в качестве уборки своим "большим братьям".
В рамках месячника благоустройства коммунальная техника Москвы несколько раз промывает городские улицы с помощью специального дорожного шампуня. Таким образом с транспортного полотна удаляется скопившаяся за зиму грязь, а покрытие подготавливается к работам по нанесению и обновлению дорожной разметки.
В рамках месячника благоустройства коммунальная техника Москвы несколько раз промывает городские улицы с помощью специального дорожного шампуня. Таким образом с транспортного полотна удаляется скопившаяся за зиму грязь, а покрытие подготавливается к работам по нанесению и обновлению дорожной разметки.
Спецтехнику в Москве также привлекают для уборки менее масштабных объектов. Так, малогабаритные машины задействуют в очистке остановок общественного транспорта, знаков дорожного движения, шумозащитных экранов на городских магистралях. Спецтехника, оснащенная поливомоечным оборудованием, также приспособлена для полива городских цветников и газонов.
Спецтехнику в Москве также привлекают для уборки менее масштабных объектов. Так, малогабаритные машины задействуют в очистке остановок общественного транспорта, знаков дорожного движения, шумозащитных экранов на городских магистралях. Спецтехника, оснащенная поливомоечным оборудованием, также приспособлена для полива городских цветников и газонов.
Вплоть до конца XIX века московские дороги и тротуары чистили по старинке: зимой снег убирали с помощью лопат, летний мусор – метлами. За порядком на улице круглый год следили дворники, закрепленные за определенным участком, владельцы домов и организаций, а также обычные москвичи. Специальной техники как таковой не существовало, для перевоза мусора в основном использовали телеги, запряженные лошадьми.
Мощный толчок для создания коммунальных машин дала индустриализация. Первые устройства для городской уборки начали появляться в начале XX века. В этот период среди механических державок для тряпок и валок для отжимки белья были созданы и специальные тележки с откидным кузовом для сбора и транспортировки уличного мусора.
К 30-м годам XX века автомобили и тракторы уже широко использовались в городском коммунальном хозяйстве. Московские предприятия наладили выпуск машин для уборки и санитарной очистки улиц. На столичные дороги вышли первые поливомоечные и подметальные машины.
Образцы зимней спецтехники были разработаны в тот же период, однако в широкое использование вошли только двадцать лет спустя. Телеги сменились снегопогрузчиками и роторными машинами. Городская уборка стала качественнее, а использование спецтехники значительно сократила время ее проведения.
Современную Москву круглый год убирают тысячи единиц специализированной коммунальной техники. Большинство машин – универсальные, их функционал меняется в зависимости от навесного оборудования. Зимой на улицах города работают плужно-щеточные и роторные снегоочистители, снегопогрузчики и распределители противогололедных материалов. Летом – поливомоечные и подметально-уборочные машины.
Коммунальная спецтехника регулярно модернизируется, чтобы достойно отвечать на все вызовы мегаполиса. Так, например, несколько лет назад в Москве отказались от использования крупных машин для очистки пешеходных зон и тротуаров. Теперь на этих участках работает малогабаритная и маневренная спецтехника, которая не мешает пешеходам и ничем не уступает в качестве уборки своим "большим братьям".
В рамках месячника благоустройства коммунальная техника Москвы несколько раз промывает городские улицы с помощью специального дорожного шампуня. Таким образом с транспортного полотна удаляется скопившаяся за зиму грязь, а покрытие подготавливается к работам по нанесению и обновлению дорожной разметки.
Спецтехнику в Москве также привлекают для уборки менее масштабных объектов. Так, малогабаритные машины задействуют в очистке остановок общественного транспорта, знаков дорожного движения, шумозащитных экранов на городских магистралях. Спецтехника, оснащенная поливомоечным оборудованием, также приспособлена для полива городских цветников и газонов.