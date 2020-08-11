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В Москве начали тестировать коммунальную технику на электротяге
Московские улицы начали убирать с помощью коммунальной техники на электротяге, ожидается, что их использование поможет снизить затраты на содержание... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, новости - недвижимость, автомобильные дороги, москва, общество

В Москве начали тестировать коммунальную технику на электротяге

08:21 11.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолонна поливальных машин на Садовом кольце в Москве
Колонна поливальных машин на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колонна поливальных машин на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Московские улицы начали убирать с помощью коммунальной техники на электротяге, ожидается, что их использование поможет снизить затраты на содержание коммунальной техники, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"Мы начали тестировать пылесосы на электродвигателях, чтобы в будущем появление нового вида техники на улицах города было максимально эффективным. В распоряжении специалистов комплекса городского хозяйства появилось несколько вакуумных подметально-уборочных машин на электротяге. Это компактная и экологичная техника, которая пылесосит, подметает и моет улицы. Она идеально подходит для работы вблизи общественных пространств, а также на территориях парков и на небольших узких улицах. Увидеть тестируемые образцы в работе можно, например, на Старом Арбате или на Поклонной горе", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что экспериментальная техника передана для тестовой эксплуатации в ГБУ "Автомобильные дороги". Машины предоставлены городу разными производителями. Они оснащены мощными аккумуляторами, рассчитанными на 10 часов работы без подзарядки, а предельно низкий уровень шума в режиме уборки и движения позволяет использовать электропылесосы в ночное время или ранним утром.
"Ожидается, что в результате их эксплуатации существенно снизятся затраты на содержание коммунальной техники. Помимо этого, переход на электрические аналоги будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе", - добавили в пресс-службе.
Дворники на колесах: как менялась коммунальная спецтехника
© РИА Новости / Евгений Леонов

Вплоть до конца XIX века московские дороги и тротуары чистили по старинке: зимой снег убирали с помощью лопат, летний мусор – метлами. За порядком на улице круглый год следили дворники, закрепленные за определенным участком, владельцы домов и организаций, а также обычные москвичи. Специальной техники как таковой не существовало, для перевоза мусора в основном использовали телеги, запряженные лошадьми.

Старая Москва. Магазины в Китай городе. Конец XIX века. На заднем плане Китайгородская стена.
1 из 8

Вплоть до конца XIX века московские дороги и тротуары чистили по старинке: зимой снег убирали с помощью лопат, летний мусор – метлами. За порядком на улице круглый год следили дворники, закрепленные за определенным участком, владельцы домов и организаций, а также обычные москвичи. Специальной техники как таковой не существовало, для перевоза мусора в основном использовали телеги, запряженные лошадьми.

© РИА Новости / Евгений Леонов
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Мощный толчок для создания коммунальных машин дала индустриализация. Первые устройства для городской уборки начали появляться в начале XX века. В этот период среди механических державок для тряпок и валок для отжимки белья были созданы и специальные тележки с откидным кузовом для сбора и транспортировки уличного мусора.

Работа уборочной техники ранним утром на улицах Москвы. 1938 год.
2 из 8

Мощный толчок для создания коммунальных машин дала индустриализация. Первые устройства для городской уборки начали появляться в начале XX века. В этот период среди механических державок для тряпок и валок для отжимки белья были созданы и специальные тележки с откидным кузовом для сбора и транспортировки уличного мусора.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

К 30-м годам XX века автомобили и тракторы уже широко использовались в городском коммунальном хозяйстве. Московские предприятия наладили выпуск машин для уборки и санитарной очистки улиц. На столичные дороги вышли первые поливомоечные и подметальные машины.

Работа поливально-уборочной машины ПУ-7 на шасси ГАЗ-ММ ранним утром на Садовом кольце. Москва, 1938 год
3 из 8

К 30-м годам XX века автомобили и тракторы уже широко использовались в городском коммунальном хозяйстве. Московские предприятия наладили выпуск машин для уборки и санитарной очистки улиц. На столичные дороги вышли первые поливомоечные и подметальные машины.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Андрей Соломонов

Образцы зимней спецтехники были разработаны в тот же период, однако в широкое использование вошли только двадцать лет спустя. Телеги сменились снегопогрузчиками и роторными машинами. Городская уборка стала качественнее, а использование спецтехники значительно сократила время ее проведения.

Уборка московских улиц после снегопада
4 из 8

Образцы зимней спецтехники были разработаны в тот же период, однако в широкое использование вошли только двадцать лет спустя. Телеги сменились снегопогрузчиками и роторными машинами. Городская уборка стала качественнее, а использование спецтехники значительно сократила время ее проведения.

© РИА Новости / Андрей Соломонов
© РИА Новости / Антон Денисов

Современную Москву круглый год убирают тысячи единиц специализированной коммунальной техники. Большинство машин – универсальные, их функционал меняется в зависимости от навесного оборудования. Зимой на улицах города работают плужно-щеточные и роторные снегоочистители, снегопогрузчики и распределители противогололедных материалов. Летом – поливомоечные и подметально-уборочные машины.

Автопарк спецтехники в Москве. На базе ГБУ Автомобильные дороги проходит подготовка коммунальных служб к весенне-летнему сезону
5 из 8

Современную Москву круглый год убирают тысячи единиц специализированной коммунальной техники. Большинство машин – универсальные, их функционал меняется в зависимости от навесного оборудования. Зимой на улицах города работают плужно-щеточные и роторные снегоочистители, снегопогрузчики и распределители противогололедных материалов. Летом – поливомоечные и подметально-уборочные машины.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Антон Денисов

Коммунальная спецтехника регулярно модернизируется, чтобы достойно отвечать на все вызовы мегаполиса. Так, например, несколько лет назад в Москве отказались от использования крупных машин для очистки пешеходных зон и тротуаров. Теперь на этих участках работает малогабаритная и маневренная спецтехника, которая не мешает пешеходам и ничем не уступает в качестве уборки своим "большим братьям".

Замена колец щетки на устройстве для подметания тротуаров и дорог. На базе ГБУ Автомобильные дороги проходит подготовка коммунальных служб к весенне-летнему сезону
6 из 8

Коммунальная спецтехника регулярно модернизируется, чтобы достойно отвечать на все вызовы мегаполиса. Так, например, несколько лет назад в Москве отказались от использования крупных машин для очистки пешеходных зон и тротуаров. Теперь на этих участках работает малогабаритная и маневренная спецтехника, которая не мешает пешеходам и ничем не уступает в качестве уборки своим "большим братьям".

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В рамках месячника благоустройства коммунальная техника Москвы несколько раз промывает городские улицы с помощью специального дорожного шампуня. Таким образом с транспортного полотна удаляется скопившаяся за зиму грязь, а покрытие подготавливается к работам по нанесению и обновлению дорожной разметки.

Мойка тротуаров шампунем в Москве
7 из 8

В рамках месячника благоустройства коммунальная техника Москвы несколько раз промывает городские улицы с помощью специального дорожного шампуня. Таким образом с транспортного полотна удаляется скопившаяся за зиму грязь, а покрытие подготавливается к работам по нанесению и обновлению дорожной разметки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Спецтехнику в Москве также привлекают для уборки менее масштабных объектов. Так, малогабаритные машины задействуют в очистке остановок общественного транспорта, знаков дорожного движения, шумозащитных экранов на городских магистралях. Спецтехника, оснащенная поливомоечным оборудованием, также приспособлена для полива городских цветников и газонов.

Мойка тротуаров шампунем в Москве
8 из 8

Спецтехнику в Москве также привлекают для уборки менее масштабных объектов. Так, малогабаритные машины задействуют в очистке остановок общественного транспорта, знаков дорожного движения, шумозащитных экранов на городских магистралях. Спецтехника, оснащенная поливомоечным оборудованием, также приспособлена для полива городских цветников и газонов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Вплоть до конца XIX века московские дороги и тротуары чистили по старинке: зимой снег убирали с помощью лопат, летний мусор – метлами. За порядком на улице круглый год следили дворники, закрепленные за определенным участком, владельцы домов и организаций, а также обычные москвичи. Специальной техники как таковой не существовало, для перевоза мусора в основном использовали телеги, запряженные лошадьми.

© РИА Новости / Евгений Леонов
2 из 8

Мощный толчок для создания коммунальных машин дала индустриализация. Первые устройства для городской уборки начали появляться в начале XX века. В этот период среди механических державок для тряпок и валок для отжимки белья были созданы и специальные тележки с откидным кузовом для сбора и транспортировки уличного мусора.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
3 из 8

К 30-м годам XX века автомобили и тракторы уже широко использовались в городском коммунальном хозяйстве. Московские предприятия наладили выпуск машин для уборки и санитарной очистки улиц. На столичные дороги вышли первые поливомоечные и подметальные машины.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
4 из 8

Образцы зимней спецтехники были разработаны в тот же период, однако в широкое использование вошли только двадцать лет спустя. Телеги сменились снегопогрузчиками и роторными машинами. Городская уборка стала качественнее, а использование спецтехники значительно сократила время ее проведения.

© РИА Новости / Андрей Соломонов
5 из 8

Современную Москву круглый год убирают тысячи единиц специализированной коммунальной техники. Большинство машин – универсальные, их функционал меняется в зависимости от навесного оборудования. Зимой на улицах города работают плужно-щеточные и роторные снегоочистители, снегопогрузчики и распределители противогололедных материалов. Летом – поливомоечные и подметально-уборочные машины.

© РИА Новости / Антон Денисов
6 из 8

Коммунальная спецтехника регулярно модернизируется, чтобы достойно отвечать на все вызовы мегаполиса. Так, например, несколько лет назад в Москве отказались от использования крупных машин для очистки пешеходных зон и тротуаров. Теперь на этих участках работает малогабаритная и маневренная спецтехника, которая не мешает пешеходам и ничем не уступает в качестве уборки своим "большим братьям".

© РИА Новости / Антон Денисов
7 из 8

В рамках месячника благоустройства коммунальная техника Москвы несколько раз промывает городские улицы с помощью специального дорожного шампуня. Таким образом с транспортного полотна удаляется скопившаяся за зиму грязь, а покрытие подготавливается к работам по нанесению и обновлению дорожной разметки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Спецтехнику в Москве также привлекают для уборки менее масштабных объектов. Так, малогабаритные машины задействуют в очистке остановок общественного транспорта, знаков дорожного движения, шумозащитных экранов на городских магистралях. Спецтехника, оснащенная поливомоечным оборудованием, также приспособлена для полива городских цветников и газонов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыНовости - НедвижимостьАвтомобильные дорогиМоскваОбщество
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