Вертолет "Ансат" совершил первый полет в Мексике

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российский вертолет "Ансат" в ходе первого испытательного полета в Мексике успешно приземлился на крышу небоскреба, сообщили РИА Новости в компании Craft Avia Center, которая является сервисным центром и дистрибьютором вертолетов "Ансат" в Мексике.

"Мы рады сообщить, что "Ансат" успешно совершил несколько испытательных полетов в Мексике. Вертолет успешно приземлился на вертолетную площадку на небоскребе в Гвадалахаре. Кроме того, один из испытательных полетов прошел в горах, где вертолет также без проблем осуществил посадку на высоте в 2800 метров", - сказал гендиректор компании Хосе Де Висенте, которого цитирует пресс-служба.

В апреле генеральный директор Craft Avia Center Хосе де Висенте сообщал РИА Новости, что кризис и пандемия коронавируса не помешали отправке первого вертолета семейства "Ансат" в Мексику . По словам предпринимателя, вертолетные перевозки в Мексике отнесли к категории транспорта, которую не коснулись санитарные ограничения, поэтому сектор продолжает работу во время всеобщего карантина с учетом рекомендаций Минздрава — в ангарах остались только охранники, пилоты, техники из сервисной команды и руководители, которые поддерживают все операции.

Ранее в Craft Avia Center сообщали РИА Новости о планах поставить в Мексику на первом этапе 13 воздушных судов этого типа для своей компании и клиентов, а также еще 27 машин для национального проекта воздушной скорой помощи. Процесс сертификации модели "Ансат" в Мексике должен завершиться в этом году.