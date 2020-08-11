https://ria.ru/20200811/1575618983.html
Вертолет "Ансат" совершил первый полет в Мексике
Российский вертолет "Ансат" в ходе первого испытательного полета в Мексике успешно приземлился на крышу небоскреба, сообщили РИА Новости в компании Craft Avia... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:08
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"ансат"
казанский вертолетный завод
мексика
в мире
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Взлет с крыши небоскреба вертолета Ансат
Вертолет Ансат совершил первый полет в Мексике и приземлился на крышу небоскреба.
2020-08-11T08:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"ансат", казанский вертолетный завод, мексика, в мире
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российский вертолет "Ансат" в ходе первого испытательного полета в Мексике успешно приземлился на крышу небоскреба, сообщили РИА Новости в компании Craft Avia Center, которая является сервисным центром и дистрибьютором вертолетов "Ансат" в Мексике.
"Мы рады сообщить, что "Ансат" успешно совершил несколько испытательных полетов в Мексике. Вертолет успешно приземлился на вертолетную площадку на небоскребе в Гвадалахаре. Кроме того, один из испытательных полетов прошел в горах, где вертолет также без проблем осуществил посадку на высоте в 2800 метров", - сказал гендиректор компании Хосе Де Висенте, которого цитирует пресс-служба.
В апреле генеральный директор Craft Avia Center Хосе де Висенте сообщал РИА Новости, что кризис и пандемия коронавируса не помешали отправке первого вертолета семейства "Ансат" в Мексику
. По словам предпринимателя, вертолетные перевозки в Мексике отнесли к категории транспорта, которую не коснулись санитарные ограничения, поэтому сектор продолжает работу во время всеобщего карантина с учетом рекомендаций Минздрава — в ангарах остались только охранники, пилоты, техники из сервисной команды и руководители, которые поддерживают все операции.
Ранее в Craft Avia Center сообщали РИА Новости о планах поставить в Мексику на первом этапе 13 воздушных судов этого типа для своей компании и клиентов, а также еще 27 машин для национального проекта воздушной скорой помощи. Процесс сертификации модели "Ансат" в Мексике должен завершиться в этом году.
"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе
. Конструкция кабины позволяет в течение часа трансформировать его в грузовой, пассажирский или медицинский вариант с возможностью перевозки до семи человек.