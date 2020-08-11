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Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей во вторник
Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:08
михаил леус
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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михаил леус, москва

Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей во вторник

08:08 11.08.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда с северо-запада будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и более холодный воздух. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Максимальная температура в городе плюс 20-22, по области плюс 18-23", - сообщил Леус.
Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, ожидают синоптики.
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