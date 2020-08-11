https://ria.ru/20200811/1575618959.html
Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей во вторник
Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:08
2020-08-11T08:08
михаил леус
москва
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https://ria.ru/20200808/1575530496.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_817e7ad88d8afdfcb53225e4117821ec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва