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В США полицейские попытались надеть наручники на восьмилетнего ребенка
Американское издание Miami Herald обратило внимание на инцидент с задержанием в штате Флорида на юго-востоке США 8-летнего мальчика, на которого полиция... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:00
джордж флойд
флорида
сша
в мире
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Значит скоро разработают детские наручники. Выделят, как обычно, под это дело 2 млрд.долларов, распилят и выкатят на рынок пластиковые стяжки с принтами забавных лосиков и со скруглёнными атравматичныии краями. Производить в Китае или силами арестованых(конечно с соблюдением прав). И, конечно, запишут эти деньги в ВВП.
13
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3
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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джордж флойд, флорида, сша, в мире

В США полицейские попытались надеть наручники на восьмилетнего ребенка

08:00 11.08.2020
2100
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Американское издание Miami Herald обратило внимание на инцидент с задержанием в штате Флорида на юго-востоке США 8-летнего мальчика, на которого полиция пыталась надеть наручники.
Как отмечает издание, запечатленный на кадрах инцидент в начальной школе произошел еще в 2018 году. Стражи порядка были вызваны в учебное заведение после того, как один из учащихся ударил учителя в грудь.
Прибывшая полиция пыталась надеть на плачущего ребенка наручники, как это видно на опубликованной газетой видеозаписи. Кроме того, как видно на кадрах, полицейские сказали мальчику, что он отправится в тюрьму. Газета отмечает, что мальчику было предъявлено обвинение в совершении преступления, текущее состояние дела неизвестно.
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Бэнджамин Крэмп, адвокат семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в конце мая от рук полиции в американском Миннеаполисе, также обратил внимание на данный инцидент.
"Невероятно! Полиция Ки-Уэста использовала тактику "воспитание испугом" в отношении 8-летнего мальчика с особыми потребностями", - написал Крэмп в Twitter.
Адвокат указал, что полиция "сочла уместным надеть наручники и перевезти в тюрьму для взрослых" ребенка, рост которого составлял примерно метр. "Он был так мал, что наручники спали с его запястий", - подчеркнул Крэмп.
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Джордж ФлойдФлоридаСШАВ мире
Популярные комментарии
Значит скоро разработают детские наручники. Выделят, как обычно, под это дело 2 млрд.долларов, распилят и выкатят на рынок пластиковые стяжки с принтами забавных лосиков и со скруглёнными атравматичныии краями. Производить в Китае или силами арестованых(конечно с соблюдением прав). И, конечно, запишут эти деньги в ВВП.
11 августа, 08:54
СКСергей К
940000
Псы псевдодемократического режима.
11 августа, 09:07
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
1200000
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