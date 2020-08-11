В США полицейские попытались надеть наручники на восьмилетнего ребенка

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Американское издание Американское издание Miami Herald обратило внимание на инцидент с задержанием в штате Флорида на юго-востоке США 8-летнего мальчика, на которого полиция пыталась надеть наручники.

Как отмечает издание, запечатленный на кадрах инцидент в начальной школе произошел еще в 2018 году. Стражи порядка были вызваны в учебное заведение после того, как один из учащихся ударил учителя в грудь.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6 — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020

Прибывшая полиция пыталась надеть на плачущего ребенка наручники, как это видно на опубликованной газетой видеозаписи. Кроме того, как видно на кадрах, полицейские сказали мальчику, что он отправится в тюрьму. Газета отмечает, что мальчику было предъявлено обвинение в совершении преступления, текущее состояние дела неизвестно.

Бэнджамин Крэмп, адвокат семьи афроамериканца Джорджа Флойда , погибшего в конце мая от рук полиции в американском Миннеаполисе, также обратил внимание на данный инцидент.

"Невероятно! Полиция Ки-Уэста использовала тактику "воспитание испугом" в отношении 8-летнего мальчика с особыми потребностями", - написал Крэмп в Twitter