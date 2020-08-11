Конгрессмен Шифф призвал демократии мира поддержать протесты в Белоруссии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава комитета по разведке палаты представителей США, конгрессмен-демократ Адам Шифф призвал демократические страны по всему миру поддержать протесты в Белоруссии.
"(Режим в) Белоруссии называют самой положительной диктатурой Европы при жестоком и коррумпированном правлении (президента Александра) Лукашенко. После очередных сфальсифицированных выборов белорусы мирно призывают к свободе и демократии. Америка и демократии во всем мире должны поддержать их", - написал Шифф в Twitter.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте - Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В воскресенье и понедельник в ряде городов Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
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