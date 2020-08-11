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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575618582.html
Конгрессмен Шифф призвал демократии мира поддержать протесты в Белоруссии
Глава комитета по разведке палаты представителей США, конгрессмен-демократ Адам Шифф призвал демократические страны по всему миру поддержать протесты в... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T07:36
протесты в белоруссии
адам шифф
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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Батька засиделся конечно и не прав во всем, но америка уже не демократия давно и слушать её себя не уважать. А сносить батьку этим самым объедененым демократиям доверять категорически нельзя ! Ещё один славянский народ хотят на коленях увидеть.
51
Тот, единственный случай за всю историю, когда в разрез геополитике поддержу США.
44
17
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152343/15/1523431576_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_58db6c4421fe73deb0f221ca4d741ca3.jpg
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РИА Новости
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60
адам шифф, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире

Конгрессмен Шифф призвал демократии мира поддержать протесты в Белоруссии

07:36 11.08.2020
3559
© AP Photo / Cliff OwenАдам Шифф
Адам Шифф
© AP Photo / Cliff Owen
Адам Шифф. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава комитета по разведке палаты представителей США, конгрессмен-демократ Адам Шифф призвал демократические страны по всему миру поддержать протесты в Белоруссии.
"(Режим в) Белоруссии называют самой положительной диктатурой Европы при жестоком и коррумпированном правлении (президента Александра) Лукашенко. После очередных сфальсифицированных выборов белорусы мирно призывают к свободе и демократии. Америка и демократии во всем мире должны поддержать их", - написал Шифф в Twitter.
Протесты в Белоруссии
10 августа, 14:54Протесты в Белоруссии
"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте - Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В воскресенье и понедельник в ряде городов Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
19151010265
Обсудить 17
Протесты в БелоруссииАдам ШиффАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Батька засиделся конечно и не прав во всем, но америка уже не демократия давно и слушать её себя не уважать. А сносить батьку этим самым объедененым демократиям доверять категорически нельзя ! Ещё один славянский народ хотят на коленях увидеть.
11 августа, 07:57
ffrolgohom
4711002
Тот, единственный случай за всю историю, когда в разрез геополитике поддержу США.
11 августа, 07:52
White Rabbit
7000136
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