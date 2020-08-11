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Секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома
Секретная служба США опубликовала детали инцидента со стрельбой у Белого дома в Вашингтоне: "стрелявший" подозреваемый подошел к офицеру Секретной службы и... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:28
дональд трамп
секретная служба сша
вашингтон (город)
сша
стрельба
в мире
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60
Кадры как охрана уводит Дональда Трампа с пресс-конференции
Президента США Дональда Трампа внезапно увела с пресс-конференции охрана. Через несколько минут вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома.
2020-08-11T07:14
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дональд трамп, секретная служба сша, вашингтон (город), сша, стрельба, в мире

Секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома

07:14 11.08.2020 (обновлено: 08:28 11.08.2020)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Секретная служба США опубликовала детали инцидента со стрельбой у Белого дома в Вашингтоне: "стрелявший" подозреваемый подошел к офицеру Секретной службы и заявил, что у него оружие.
Ранее охрана увела президента США Дональда Трампа с пресс-конференции. Вернувшись в зал через несколько минут, Трамп сообщил о стрельбе у Белого дома и заявил, что чувствует себя прекрасно под охраной Секретной службы.
"Около 17.53 сегодня 51-летний мужчина подошел к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около комплекса Белого дома. Подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него при себе оружие. Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытащить некий предмет из одежды", - говорится в заявлении Секретной службы в Twitter.
Затем, согласно заявлению, мужчина встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия". После этого офицер Секретной службы произвел выстрел в торс подозреваемого.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Бедминстере
9 августа, 18:40
Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса
Отмечается, что офицеры немедленно оказали мужчине первую помощь, после чего он был доставлен в больницу.
Секретная служба проведет внутреннее расследование по поводу действий своего офицера, кроме того, все данные были переданы в полицию также для проведения расследования.
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Дональд ТрампСекретная служба СШАВашингтон (город)СШАстрельбаВ мире
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