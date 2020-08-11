Секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Секретная служба Секретная служба США опубликовала детали инцидента со стрельбой у Белого дома в Вашингтоне : "стрелявший" подозреваемый подошел к офицеру Секретной службы и заявил, что у него оружие.

Ранее охрана увела президента США Дональда Трампа с пресс-конференции. Вернувшись в зал через несколько минут, Трамп сообщил о стрельбе у Белого дома и заявил, что чувствует себя прекрасно под охраной Секретной службы.

"Около 17.53 сегодня 51-летний мужчина подошел к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около комплекса Белого дома. Подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него при себе оружие. Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытащить некий предмет из одежды", - говорится в заявлении Секретной службы в Twitter

Затем, согласно заявлению, мужчина встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия". После этого офицер Секретной службы произвел выстрел в торс подозреваемого.

Отмечается, что офицеры немедленно оказали мужчине первую помощь, после чего он был доставлен в больницу.