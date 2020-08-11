Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Претензии фармацевтических компаний к российской вакцине от коронавируса основаны на незнании результатов исследований, заявила заместитель главы Претензии фармацевтических компаний к российской вакцине от коронавируса основаны на незнании результатов исследований, заявила заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко, комментируя РБК призывы отложить госрегистрацию препарата.

В частности, с таким предложением обратилась в Минздрав Ассоциация организаций по клиническим исследованиям ( АОКИ ), которая считает, что вакцину не следует регистрировать до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.

"Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы", — сказала Косенко.

По ее словам, в третьей фазе исследований вакцины предполагается участие нескольких тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются в условиях пандемии COVID-19.

Представитель Росздравнадзора подчеркнула, что у России есть богатая история разработки и производства вакцин, поэтому она убеждена, что и вакцина от коронавируса будет соответствовать установленным требованиям.

Над запуском производства первой в России вакцины на основе аденовируса активно работают РФПИ и НИЦ имени Гамалеи. Сейчас она проходит клинические испытания. Они начались в Сеченовском университете 18 июня, в них приняли участие 38 добровольцев. В результате исследований удалось подтвердить безопасность вакцины, а у всех испытывающих выработался иммунитет к инфекции. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую — 20 июля.

Центр имени Гамалеи также провел испытания вместе с Минобороны. Обследование добровольцев на 42-й день после вакцинации показало, что у всех них выработался явный иммунный ответ, никаких побочных эффектов не выявилось.

Как заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко , власти планируют начать вакцинацию населения в октябре. Первыми препарат получат медики и пожилые люди.