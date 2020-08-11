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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575618082.html
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19
Претензии фармацевтических компаний к российской вакцине от коронавируса основаны на незнании результатов исследований, заявила заместитель главы... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T09:10
ассоциация организаций по клиническим исследованиям
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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https://ria.ru/20200707/1573859338.html
Ну а как же, западные фирмы понесут многомиллиардные убытки из- за нашей вакцины!
113
Теперь четко выявилось, почему первыми хотят прививать медиков и пожилых. Медики сами себя лечить потом будут, а для пожилых причина смерти всегда определится.
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
ассоциация организаций по клиническим исследованиям, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19

06:59 11.08.2020 (обновлено: 09:10 11.08.2020)
24222
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Претензии фармацевтических компаний к российской вакцине от коронавируса основаны на незнании результатов исследований, заявила заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко, комментируя РБК призывы отложить госрегистрацию препарата.
В частности, с таким предложением обратилась в Минздрав Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), которая считает, что вакцину не следует регистрировать до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.

"Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы", — сказала Косенко.

По ее словам, в третьей фазе исследований вакцины предполагается участие нескольких тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются в условиях пандемии COVID-19.
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7 августа, 13:22Распространение нового коронавируса
Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса
Представитель Росздравнадзора подчеркнула, что у России есть богатая история разработки и производства вакцин, поэтому она убеждена, что и вакцина от коронавируса будет соответствовать установленным требованиям.
Над запуском производства первой в России вакцины на основе аденовируса активно работают РФПИ и НИЦ имени Гамалеи. Сейчас она проходит клинические испытания. Они начались в Сеченовском университете 18 июня, в них приняли участие 38 добровольцев. В результате исследований удалось подтвердить безопасность вакцины, а у всех испытывающих выработался иммунитет к инфекции. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую — 20 июля.
Центр имени Гамалеи также провел испытания вместе с Минобороны. Обследование добровольцев на 42-й день после вакцинации показало, что у всех них выработался явный иммунный ответ, никаких побочных эффектов не выявилось.
Как заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко, власти планируют начать вакцинацию населения в октябре. Первыми препарат получат медики и пожилые люди.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
3158321159
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Распространение нового коронавирусаАссоциация организаций по клиническим исследованиямКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
Популярные комментарии
Ну а как же, западные фирмы понесут многомиллиардные убытки из- за нашей вакцины!
11 августа, 07:50
владимир гавшин
95501111
Теперь четко выявилось, почему первыми хотят прививать медиков и пожилых. Медики сами себя лечить потом будут, а для пожилых причина смерти всегда определится.
11 августа, 08:12
Тамара Абрамова
26000068
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