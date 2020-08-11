В конгрессе США призвали Лукашенко прекратить "бессмысленное насилие"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете, конгрессмен Майкл Маккол в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Белоруссии после президентских выборов, призвали белорусские власти положить конец "бессмысленным актам насилия".
"Мы глубоко встревожены жестокими арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей, как в военной форме, так и в штатском. Вместо выборов, которые были сфальсифицированы с самого начала, белорусский народ заслуживает того, чтобы выбрать своего представителя, а также того, чтобы осуществлять свои основные права без страха и насилия", - говорится в заявлении Энгела и Маккола.
10 августа, 18:05Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
"Мы поддерживаем тех, кто смело рискует своей безопасностью, добиваясь свободного и демократического общества, и призываем президента Александра Лукашенко положить конец этим бессмысленным актам насилия", - подчеркнули конгрессмены.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>