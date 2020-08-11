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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575618038.html
В конгрессе США призвали Лукашенко прекратить "бессмысленное насилие"
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете, конгрессмен Майкл Маккол в связи с... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T06:53
протесты в белоруссии
александр лукашенко
конгресс сша
минск
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
а этим заявлением "исключительные" не вмешиваются в выборы в суверенной стране? вообще уже берега попутали.
31
Хрен его знает, куда снова лезет сшп, каким боком им тут вообще что-то может перепасть, но я ни когда не поверю, что этот лука реально имеет поддержку 80% населения.
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минск
белоруссия
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, конгресс сша, минск, белоруссия, сша, в мире

В конгрессе США призвали Лукашенко прекратить "бессмысленное насилие"

06:53 11.08.2020
5483
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете, конгрессмен Майкл Маккол в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Белоруссии после президентских выборов, призвали белорусские власти положить конец "бессмысленным актам насилия".
"Мы глубоко встревожены жестокими арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей, как в военной форме, так и в штатском. Вместо выборов, которые были сфальсифицированы с самого начала, белорусский народ заслуживает того, чтобы выбрать своего представителя, а также того, чтобы осуществлять свои основные права без страха и насилия", - говорится в заявлении Энгела и Маккола.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
"Мы поддерживаем тех, кто смело рискует своей безопасностью, добиваясь свободного и демократического общества, и призываем президента Александра Лукашенко положить конец этим бессмысленным актам насилия", - подчеркнули конгрессмены.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоКонгресс СШАМинскБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
а этим заявлением "исключительные" не вмешиваются в выборы в суверенной стране? вообще уже берега попутали.
11 августа, 07:24
Damir Aliev
2510005
Хрен его знает, куда снова лезет сшп, каким боком им тут вообще что-то может перепасть, но я ни когда не поверю, что этот лука реально имеет поддержку 80% населения.
11 августа, 06:59
chigraz
700007
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