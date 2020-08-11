Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии

"Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии. Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета", - говорится в письменном заявлении Риша.