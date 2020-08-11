Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.
"Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии. Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета", - говорится в письменном заявлении Риша.
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В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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