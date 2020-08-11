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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575617961.html
Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии
Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T06:11
протесты в белоруссии
джим риш
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Ну, началось, то есть, когда в США протесты были после выборов, этот сенатор забыл посоветовать Трампу уйти в отставку? Какая-то выборочная демократия.
162
...а, что в вашем понимании есть порядок? С точки зрения США, порядок, это когда в чужой стране проамериканские силы и страна в хаосе, а лучше в гражданской войне ( так проще управлять и списывать всех и вся на внутренние проблемы)..А, стабильная страна тем же США не нужна. Да и ЕС не особо ратует за стабильность в РБ. Им бы хотелось как в хохляндии, посадить на дотации и транши от МВФ и через евро распоряжаться у батьки всем)))
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37
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547661_0:0:1828:1028_1400x0_80_0_0_28a4d5f285a1aee85fbd959a8dfd026b.jpg
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джим риш, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире

Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии

06:11 11.08.2020
27223
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.
"Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии. Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета", - говорится в письменном заявлении Риша.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
69504223187
Обсудить 37
Протесты в БелоруссииДжим РишАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну, началось, то есть, когда в США протесты были после выборов, этот сенатор забыл посоветовать Трампу уйти в отставку? Какая-то выборочная демократия.
11 августа, 06:15
Себекхотеп III
140810013
...а, что в вашем понимании есть порядок? С точки зрения США, порядок, это когда в чужой стране проамериканские силы и страна в хаосе, а лучше в гражданской войне ( так проще управлять и списывать всех и вся на внутренние проблемы)..А, стабильная страна тем же США не нужна. Да и ЕС не особо ратует за стабильность в РБ. Им бы хотелось как в хохляндии, посадить на дотации и транши от МВФ и через евро распоряжаться у батьки всем)))
11 августа, 06:46
Отец Онуфрий
12620107
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