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Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
Сенатор Алексей Пушков назвал борьбу Германии и США из-за строительства газопровода "Северный поток — 2" беспрецедентной ситуацией, пишет "Российская газета". РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T06:07
северный поток — 2
газпром
евросоюз
алексей пушков
ангела меркель
джо байден
германия
норвегия
сша
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северный поток — 2, газпром, евросоюз, алексей пушков, ангела меркель, джо байден, германия, норвегия, сша, берлин (город), в мире

Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"

06:07 11.08.2020
23738
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал борьбу Германии и США из-за строительства газопровода "Северный поток — 2" беспрецедентной ситуацией, пишет "Российская газета".

"Никогда еще Соединенные Штаты и ФРГ не входили в конфликт такой остроты и глубины. Вашингтон угрожает санкциями не только немецким фирмам, но и государственным структурам, а в Германии звучат призывы к ответным действиям по отношению к США, по сути, к ответным санкциям, прежде всего, экономического характера", — заявил он.

Показателем охлаждения отношений между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом можно назвать решение США о выводе десяти с лишним тысяч американских военнослужащих с территории ФРГ. Сенатор уверен, что защищая "Северный поток — 2", Германия защищает, прежде всего, саму себя.

"Во-первых, немецкими фирмами вложены миллиарды долларов в этот проект. Во-вторых, "Северный поток — 2" должен обеспечить Германии роль одного из важнейших газораспределительных центров в Европе. В-третьих, Германия очень устала от нахраписто-наглого стиля администрации Трампа, который демонстрируют и сам Трамп, и госсекретарь Помпео, и бывший посол США в Берлине Гренелл", — пояснил Пушков.

Сенатор считает, что Германия не сдастся в борьбе за "Северный поток — 2", поскольку страна, претендующая на неформальное лидерство в Евросоюзе, не может дать задний ход и показать свою слабость. Немцам как никогда важно продемонстрировать характер.
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Кроме того, в ноябре предстоят президентские выборы в США. В случае победы Джо Байдена его администрация, вероятно, иначе поставит вопрос об отношениях между Соединенными Штатами и их союзниками в Европе, включая Германию.

"Немцы прекрасно понимают, если сейчас они откажутся от этого проекта, то уже никогда его не вернут", — отметил сенатор.

По мнению Пушкова, при победе Байдена, который является сторонником атлантизма и захочет наладить отношения с Берлином, у Германии есть шансы сохранить "Северный поток — 2".
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Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
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В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
118132225
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Северный поток — 2ГазпромЕвросоюзАлексей ПушковАнгела МеркельДжо БайденГерманияНорвегияСШАБерлин (город)В мире
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