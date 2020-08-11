https://ria.ru/20200811/1575617835.html
Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
Сенатор Алексей Пушков назвал борьбу Германии и США из-за строительства газопровода "Северный поток — 2" беспрецедентной ситуацией, пишет "Российская газета". РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T06:07
2020-08-11T06:07
северный поток — 2
газпром
евросоюз
алексей пушков
ангела меркель
джо байден
германия
норвегия
сша
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4
германия
норвегия
сша
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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северный поток — 2, газпром, евросоюз, алексей пушков, ангела меркель, джо байден, германия, норвегия, сша, берлин (город), в мире