Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"

"Никогда еще Соединенные Штаты и ФРГ не входили в конфликт такой остроты и глубины. Вашингтон угрожает санкциями не только немецким фирмам, но и государственным структурам, а в Германии звучат призывы к ответным действиям по отношению к США, по сути, к ответным санкциям, прежде всего, экономического характера", — заявил он.