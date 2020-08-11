Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден

© AP Photo / Matt Rourke Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден

"Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю президента Лукашенко уважать права мирных демонстрантов и воздержаться от дальнейшего насилия", — говорится в письменном заявлении политика.

Комментируя происходящее в республике, Байден обрушился на Лукашенко с критикой.

"Народ Белоруссии требует, чтобы его голос услышали после 26 лет систематических репрессий при режиме президента Александра Лукашенко. После президентских выборов, омраченных подтасовками, граждане мирно протестуют, чтобы потребовать точного подсчета голосов, а их встречает спецназ с использованием шумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль", — заявил он.

По его словам, "режим Лукашенко отключил доступ к интернету, арестовывает протестующих и независимых журналистов и попытался заставить замолчать иностранных наблюдателей".

"Это не похоже на действия политического лидера, уверенного, что он победил на честно проведенных выборах", — считает Байден.

Он добавил, что благодаря журналистам и активистам "мы теперь знаем правду о нападках на демократию, которые позволяет себе режим".

Мнения конгрессменов и сенаторов

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол призвали белорусские власти положить конец "бессмысленным актам насилия".

"Мы глубоко встревожены жестокими арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей как в военной форме, так и в штатском. Вместо выборов, которые были сфальсифицированы с самого начала, белорусский народ заслуживает того, чтобы выбрать своего представителя, а также того, чтобы осуществлять свои основные права без страха и насилия", — говорится в заявлении Энгела и Маккола.

Глава комитета по разведке палаты представителей, конгрессмен-демократ Адам Шифф призвал демократические страны по всему миру поддержать протесты в Белоруссии

"(Режим в. — Прим. ред.) Белоруссии называют самой положительной диктатурой Европы при жестоком и коррумпированном правлении Лукашенко. После очередных сфальсифицированных выборов белорусы мирно призывают к свободе и демократии. Америка и демократии во всем мире должны поддержать их", — написал Шифф в Twitter.

Старший демократ комитета по иностранным делам в сенате Роберт Менендес предложил пересчитать голоса или провести новые выборы в Белоруссии

"Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами", — говорится в письменном заявлении Менендеса.

"Если это насилие и нападение на демократию продолжится, я ожидаю, что США и Европа быстро восстановят санкции против Лукашенко и его помощников", — добавил Менендес.

Он назвал выборы "фальсификацией и трагедией" и отдельно отметил как неприемлемый арест американского гражданина Виталия Шклярова, который предположительно работал политтехнологом в Белоруссии.

В свою очередь, глава комитета сената по международным делам Джим Риш призвал Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.

"Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии. Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета", — говорится в письменном заявлении Риша.

Ситуация в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Сразу после голосования в нескольких белорусских городах начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты и вытеснила их из центра города.