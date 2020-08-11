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Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
Более 6 тысяч российских граждан удалось вывезти из США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T05:30
россия
посольство рф в сша
анатолий антонов
москва
лос-анджелес
нью-йорк (город)
сша
в мире
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1
россия
москва
лос-анджелес
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, посольство рф в сша, анатолий антонов, москва, лос-анджелес, нью-йорк (город), сша, в мире

Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США

05:30 11.08.2020
420
© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Более 6 тысяч российских граждан удалось вывезти из США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"За несколько месяцев напряженной работы нам удалось вывезти из США более 6,3 тысячи российских граждан", - сказал Антонов, слова которого приводит посольство на своей странице в Facebook.
Посол России в США Анатолий Антонов
Вчера, 05:01Распространение нового коронавируса
Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США
По его словам, вывозной рейс из Лос-Анджелеса в Москву взял на борт в понедельник 356 человек, в том числе 13 младенцев и 35 человек, нуждавшихся в срочной репатриации. Это уже 19-й такого рода рейс из США и третий - из Лос-Анджелеса, остальные рейсы вылетали из Нью-Йорка.
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РоссияПосольство РФ в СШААнатолий АнтоновМоскваЛос-АнджелесНью-Йорк (город)СШАВ мире
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05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
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04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
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