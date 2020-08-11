https://ria.ru/20200811/1575617734.html
Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
Более 6 тысяч российских граждан удалось вывезти из США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T05:30
2020-08-11T05:30
россия
посольство рф в сша
анатолий антонов
москва
лос-анджелес
нью-йорк (город)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575570418.html
1
россия
москва
лос-анджелес
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, посольство рф в сша, анатолий антонов, москва, лос-анджелес, нью-йорк (город), сша, в мире