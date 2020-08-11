Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагает всем желающим местным жителям вступить в Народный совет, который может стать площадкой для общения власти и населения, сообщает краевое правительство.

Дегтярев провел встречу с политологами, социологами и преподавателями ведущих вузов. Участники обсудили идею врио губернатора о создании Народного совета. По данным властей, эксперты полагают, что совет может стать действенным механизмом общения с жителями региона, но при условии, что не будет формализован.

"Во всех населенных пунктах края, в которых успел побывать, я встретил много активных и талантливых людей. Они готовы работать в Народном совете. Много желающих и из других городов и поселков. Мы приглашаем присоединиться всех неравнодушных жителей края", - сказал Дегтярев , чьи слова приводятся в сообщении.

Он пригласил всех присутствовавших на встрече экспертов поработать в Народном совете и поручил создать чат в WhatsApp, чтобы быть на связи с политологами и социологами.