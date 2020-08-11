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Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагает всем желающим местным жителям вступить в Народный совет, который может стать площадкой для общения РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T04:55
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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353
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михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет

04:55 11.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагает всем желающим местным жителям вступить в Народный совет, который может стать площадкой для общения власти и населения, сообщает краевое правительство.
Дегтярев провел встречу с политологами, социологами и преподавателями ведущих вузов. Участники обсудили идею врио губернатора о создании Народного совета. По данным властей, эксперты полагают, что совет может стать действенным механизмом общения с жителями региона, но при условии, что не будет формализован.
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"Во всех населенных пунктах края, в которых успел побывать, я встретил много активных и талантливых людей. Они готовы работать в Народном совете. Много желающих и из других городов и поселков. Мы приглашаем присоединиться всех неравнодушных жителей края", - сказал Дегтярев, чьи слова приводятся в сообщении.
Он пригласил всех присутствовавших на встрече экспертов поработать в Народном совете и поручил создать чат в WhatsApp, чтобы быть на связи с политологами и социологами.
Ранее Дегтярев заявил, что будет работать с населением на этом посту без посредников в лице чиновников и партий.
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