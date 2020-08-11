Врач назвала продукты, улучшающие настроение

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Шоколад и бананы считаются продуктами, поднимающими настроение, но улучшить ваш день могут не только они. Какой эффект оказывают разные продукты, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
За настроение человека отвечает мозг и эндокринная система. Чтобы улучшить день, надо стимулировать одну из этих двух частей организма. Сделать это можно разными способами, но наиболее естественный — это стимуляция через продукты питания. Считается, что шоколад и бананы являются самыми эффективными способами поднять настроение, но есть и другие.
"Жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода. Также морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те в свою очередь влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность. Еще можно орехи есть. Самыми хорошими считаются грецкие и фисташковые. Для повышения настроения достаточно регулярно употреблять 50 граммов в сутки", — уточнила в беседе с радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
Если есть продукты, улучшающие настроение, то есть и те, что его портят. Ирина Хвингия считает, что к ним опосредованно можно отнести энергетические напитки.
"Вредно злоупотреблять кофеином и таурином. Продукты, которые точно являются вредителями — это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит. Там сначала идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время идет резкое падение и состояние становится хуже, чем было изначально", — объяснила нейропсихолог в интервью радио Sputnik.