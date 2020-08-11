Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575617565.html
Врач назвала продукты, улучшающие настроение
Шоколад и бананы считаются продуктами, поднимающими настроение, но улучшить ваш день могут не только они. Какой эффект оказывают разные продукты, рассказала в... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T04:36
бананы
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/15331/26/153312686_0:26:425:265_1400x0_80_0_0_a2e6d2fa59a6250dd3daaac015315924.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20190711/1556433983.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/15331/26/153312686_0:26:425:265_1400x0_80_0_0_a2e6d2fa59a6250dd3daaac015315924.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/15331/26/153312686_19:0:407:291_1400x0_80_0_0_a1f0975bbca6d08e3f3a48b61fd349e2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/15331/26/153312686_68:0:359:291_1400x0_80_0_0_6b32eb0bb75d6db1a84c0c1b6557b9cd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бананы, питание, общество

Врач назвала продукты, улучшающие настроение

04:36 11.08.2020
882
© Иллюстрация РИА НовостиБананы, орехи, шоколад.
Бананы, орехи, шоколад.
© Иллюстрация РИА Новости
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Шоколад и бананы считаются продуктами, поднимающими настроение, но улучшить ваш день могут не только они. Какой эффект оказывают разные продукты, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
За настроение человека отвечает мозг и эндокринная система. Чтобы улучшить день, надо стимулировать одну из этих двух частей организма. Сделать это можно разными способами, но наиболее естественный — это стимуляция через продукты питания. Считается, что шоколад и бананы являются самыми эффективными способами поднять настроение, но есть и другие.
Выставка шоколада в Париже
11 июля 2019, 17:35Сказано в эфире
Диетолог назвал самые полезные сорта шоколадаОдиннадцатое июля ‒ Всемирный день шоколада. Генеральный секретарь Российского союза диетологов Альфред Богданов рассказал в эфире радио Sputnik, какие сорта шоколада самые полезные.
"Жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода. Также морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те в свою очередь влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность. Еще можно орехи есть. Самыми хорошими считаются грецкие и фисташковые. Для повышения настроения достаточно регулярно употреблять 50 граммов в сутки", — уточнила в беседе с радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
Если есть продукты, улучшающие настроение, то есть и те, что его портят. Ирина Хвингия считает, что к ним опосредованно можно отнести энергетические напитки.
"Вредно злоупотреблять кофеином и таурином. Продукты, которые точно являются вредителями — это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит. Там сначала идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время идет резкое падение и состояние становится хуже, чем было изначально", — объяснила нейропсихолог в интервью радио Sputnik.
1711014
Обсудить 0
БананыПитаниеОбщество
Рекомендуем
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
Девушка пишет ручкой
Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Муж и жена ссорятся
Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
Вручение первых ключей от квартир жильцам нового дома в Новосибирске
Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим
Видео испытаний новейшего дрона-дальнобойщика
Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
Двуглавая гадюка найдена в Махараштре
В Индии обнаружили редкую двуглавую ядовитую гадюку
Фотокор МИА Россия сегодня Илья Питалев
МИА "Россия сегодня" передало посольству данные фотокора в Минске
Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью
Россиян предупредили о новом способе кражи денег через смартфон
Протесты в Минске. 10.08.2020
В ходе столкновений в Минске погиб один протестующий
Врачи
Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
Президент Дональд Трамп
Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Центр города Гродно перекрыли
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий
Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии
06:07Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
Лента новостейМолния