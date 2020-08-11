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При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
Более 120 тонн нефти, по уточненным данным, вытекло в после разгерметизации в июле нефтепровода Оха – Комсомольск в Хабаровском крае, принято решение о... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T04:19
рн-сахалинморнефтегаз
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оха
комсомольск
комсомольский район
происшествия
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оха
комсомольск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
рн-сахалинморнефтегаз, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оха, комсомольск, комсомольский район, происшествия

При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти

04:19 11.08.2020
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС работают на месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
Сотрудники МЧС работают на месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
© МЧС РФ
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Сотрудники МЧС работают на месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Более 120 тонн нефти, по уточненным данным, вытекло в после разгерметизации в июле нефтепровода ОхаКомсомольск в Хабаровском крае, принято решение о завершении эксплуатации нефтепровода, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
В июле сообщалось об утечке нефтепродуктов в районе 575-го километра нефтепровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре", который принадлежит "РН-Сахалинморнефтегаз". МЧС сообщало, что, по предварительным данным, произошёл разлив около 9 тонн нефти на площади 400 квадратных метров. Нефть попала в три ручья - Безымянный, Кривой, Голый, а также в озеро Голое в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района. Следствие начало проверку инцидента. "Роснефть" сообщала, что рассматривает возможность строительства альтернативного трубопровода для реализации продукции "РН-Сахалинморнефтегаз" в связи с изношенностью магистрального трубопровода "Оха-Комсомольск-на-Амуре".
На месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
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"В июле в Комсомольском районе Хабаровского края на нефтепроводе Оха – Комсомольск произошла разгерметизация, в результате которой на рельеф местности вытекло более 120 тонн нефти, загрязнено 1700 квадратных метров почв, 70 тысяч квадратных метров вод озера Голое", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что проверкой выявлены системные нарушения при эксплуатации нефтепровода собственником ООО "Роснефть - Сахалинморнефтегаз".
"Руководителю предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Предприятием принято решение о завершении эксплуатации нефтепровода. Комсомольским-на-Амуре межрайонным природоохранным прокурором вынесено постановление о возбуждении в отношении ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - отмечает прокуратура.
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Приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора производится расчет ущерба. Последствия разлива устраняются.
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РН-СахалинморнефтегазФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОхаКомсомольскКомсомольский районПроисшествия
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