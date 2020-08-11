При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти

"В июле в Комсомольском районе Хабаровского края на нефтепроводе Оха – Комсомольск произошла разгерметизация, в результате которой на рельеф местности вытекло более 120 тонн нефти, загрязнено 1700 квадратных метров почв, 70 тысяч квадратных метров вод озера Голое", - говорится в сообщении.