При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Более 120 тонн нефти, по уточненным данным, вытекло в после разгерметизации в июле нефтепровода Оха – Комсомольск в Хабаровском крае, принято решение о завершении эксплуатации нефтепровода, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
В июле сообщалось об утечке нефтепродуктов в районе 575-го километра нефтепровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре", который принадлежит "РН-Сахалинморнефтегаз". МЧС сообщало, что, по предварительным данным, произошёл разлив около 9 тонн нефти на площади 400 квадратных метров. Нефть попала в три ручья - Безымянный, Кривой, Голый, а также в озеро Голое в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района. Следствие начало проверку инцидента. "Роснефть" сообщала, что рассматривает возможность строительства альтернативного трубопровода для реализации продукции "РН-Сахалинморнефтегаз" в связи с изношенностью магистрального трубопровода "Оха-Комсомольск-на-Амуре".
"В июле в Комсомольском районе Хабаровского края на нефтепроводе Оха – Комсомольск произошла разгерметизация, в результате которой на рельеф местности вытекло более 120 тонн нефти, загрязнено 1700 квадратных метров почв, 70 тысяч квадратных метров вод озера Голое", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что проверкой выявлены системные нарушения при эксплуатации нефтепровода собственником ООО "Роснефть - Сахалинморнефтегаз".
"Руководителю предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Предприятием принято решение о завершении эксплуатации нефтепровода. Комсомольским-на-Амуре межрайонным природоохранным прокурором вынесено постановление о возбуждении в отношении ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - отмечает прокуратура.
Приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора производится расчет ущерба. Последствия разлива устраняются.