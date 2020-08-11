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Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
Расплачиваться банковской картой в последнее время стало не так рискованно — повсеместное распространение чиповых карт практически уничтожило индустрию... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T04:18
инфосистемы джет
технологии
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
инфосистемы джет, технологии, экономика

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

04:18 11.08.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Расплачиваться банковской картой в последнее время стало не так рискованно — повсеместное распространение чиповых карт практически уничтожило индустрию скимминга. Единственной опасностью до сих пор остается интернет, где данные банковских карт часто подвергаются фишингу, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
"Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников. Такие сайты оплат почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете делает определение легитимности ресурса все более сложной задачей", — отмечает эксперт.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA
29 июня, 20:09
Лучше три карты. Эксперт назвал способ защитить банковский счет
Чтобы не стать жертвой мошенничества, Сизов советует придерживаться следующих простых правил. Во-первых, нужно завести карту для онлайн-покупок с отдельным счетом и держать на нем столько денег, сколько вы хотите сегодня потратить, во-вторых, не совершать крупных покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией, а в-третьих, не следует сообщать свои персональные данные кому бы то ни было, даже если вам позвонили из банка или магазина, рекомендует он.
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Инфосистемы ДжетТехнологииЭкономика
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