Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

"Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников. Такие сайты оплат почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете делает определение легитимности ресурса все более сложной задачей", — отмечает эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, Сизов советует придерживаться следующих простых правил. Во-первых, нужно завести карту для онлайн-покупок с отдельным счетом и держать на нем столько денег, сколько вы хотите сегодня потратить, во-вторых, не совершать крупных покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией, а в-третьих, не следует сообщать свои персональные данные кому бы то ни было, даже если вам позвонили из банка или магазина, рекомендует он.