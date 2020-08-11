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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575617405.html
Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
Наибольшей популярностью в Белоруссии с начала лета среди электронных книг пользовался философский трактат Хосе Ортега-и-Гассета "Восстание масс", в тройку... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T04:05
протесты в белоруссии
борис акунин
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155268/07/1552680750_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_14032635b98d2bccbc3de0c1ea15b0ea.jpg
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борис акунин, минск, белоруссия, в мире

Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"

04:05 11.08.2020
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© Depositphotos / DepositNovicКнига
Книга
© Depositphotos / DepositNovic
Книга. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Наибольшей популярностью в Белоруссии с начала лета среди электронных книг пользовался философский трактат Хосе Ортега-и-Гассета "Восстание масс", в тройку лидеров также вошли аудиокниги Джо Диспензы "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" и "Просто Маса" Бориса Акунина, о чем свидетельствует аналитика группы компаний "ЛитРес".
Компания проанализировала интерес белорусов к электронным и аудиокнигам за июнь, июль и начало августа 2020 года.
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"В сервисе ЛитРес на первом месте по продажам оказалась книга испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета "Восстание масс". Продажи этого произведения выросли в 104 раза относительно периода апрель-май 2020 года. Больше всего экземпляров было продано 24 июня – 24% от общего числа продаж в рассматриваемый период", - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
На втором месте расположилась аудиокнига Джо Диспензы "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели", на третьем – "Просто Маса" Бориса Акунина. В десятку самых популярных книг также попали: "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ной Харари, "Подсознание может всё!" Джона Кехо, знаменитая антиутопия "1984" Джоржа Оруэлла и другие книги.
"Восстание масс" - культовая книга, принесшая его автору всемирную славу. В ней Ортега-и-Гассет впервые в западной философии изложил основные принципы устройства так называемого массового общества.
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Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули.  В понедельник протесты возобновились.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
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