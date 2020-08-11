Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Наибольшей популярностью в Наибольшей популярностью в Белоруссии с начала лета среди электронных книг пользовался философский трактат Хосе Ортега-и-Гассета "Восстание масс", в тройку лидеров также вошли аудиокниги Джо Диспензы "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" и "Просто Маса" Бориса Акунина , о чем свидетельствует аналитика группы компаний " ЛитРес ".

Компания проанализировала интерес белорусов к электронным и аудиокнигам за июнь, июль и начало августа 2020 года.

"В сервисе ЛитРес на первом месте по продажам оказалась книга испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета "Восстание масс". Продажи этого произведения выросли в 104 раза относительно периода апрель-май 2020 года. Больше всего экземпляров было продано 24 июня – 24% от общего числа продаж в рассматриваемый период", - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

На втором месте расположилась аудиокнига Джо Диспензы "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели", на третьем – "Просто Маса" Бориса Акунина. В десятку самых популярных книг также попали: "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ной Харари, "Подсознание может всё!" Джона Кехо, знаменитая антиутопия "1984" Джоржа Оруэлла и другие книги.

"Восстание масс" - культовая книга, принесшая его автору всемирную славу. В ней Ортега-и-Гассет впервые в западной философии изложил основные принципы устройства так называемого массового общества.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В понедельник протесты возобновились.