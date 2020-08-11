Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"

"Полезно через крик эмоционально себя как-то разрядить. Но делать это надо так, чтобы крик не был направлен на конкретного человека. Кричать надо наедине с самим собой, тогда это имеет эффект. Еще это эффективно в рамках психотерапевтического процесса. Психотерапевт может попросить вас покричать и проорать на какую-то обиду. Это всегда снижает напряжение и действует в лучшую сторону для человека", — рассказал психиатр в интервью радио Sputnik.