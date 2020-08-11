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Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
Проораться или прокричаться — это эффективный способ снять эмоциональный пик. Когда и как это уместно делать, рассказал в интервью радио Sputnik психиатр Юрий... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:56
2020-08-11T03:56
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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общество
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Проораться или прокричаться — это эффективный способ снять эмоциональный пик. Когда и как это уместно делать, рассказал в интервью радио Sputnik
психиатр Юрий Вяльба.
Крик — это один из важнейших механизмов эмоциональной разрядки, которые есть у человека. Если кричать правильно и в нужный момент, то это решит часть внутренних проблем, уверен психиатр.
"Кричать можно в лесу или в квартире, но так, чтобы это было безопасно для окружающих. С помощью крика можно снять напряжение – эмоциональная энергия не идет внутрь человека, не разрушает его в психическом плане. Конечно, это не решает глобальные проблемы. Это не работа с психоаналитиком, но на момент сильного эмоционального напряжения это помогает", — рассказал радио Sputnik Юрий Вяльба.
Кроме правильного места и времени, для того, чтобы прокричаться, надо выбрать и удачную цель. Если кричать на подчиненных и коллег по работе, то это не поможет, а сделает только хуже. Психотерапевты советуют направить свой крик на какую-то проблему.
"Полезно через крик эмоционально себя как-то разрядить. Но делать это надо так, чтобы крик не был направлен на конкретного человека. Кричать надо наедине с самим собой, тогда это имеет эффект. Еще это эффективно в рамках психотерапевтического процесса. Психотерапевт может попросить вас покричать и проорать на какую-то обиду. Это всегда снижает напряжение и действует в лучшую сторону для человека", — рассказал психиатр в интервью радио Sputnik.