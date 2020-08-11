"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме фотографию, продемонстрировав свои новые кроссовки из коллаборации Air Dior х Nike Jordan.
На снимке музыкант снимает себя в зеркало, держа в руках пакет с покупками.
"Наконец-то они ко мне попали", — написал Киркоров.
К фотографии исполнитель приложил скриншот, из которого следует, что изначально стоимость пары такой обуви составляла около 150 тысяч рублей, однако в настоящий момент перекупщики продают ее за один миллион рублей.
Некоторые пользователи посчитали кроссовки необоснованно дорогими.
"К чему этот коллапс, хвастовство или кто-то жиру бесится", — возмутилась oxanaalexndrovna.
"Молодец, Филипп Бедросович, спасли пару кроссовок! Я вот спасаю кошек и щенят", — рассказала mirskaya_alevtina.
"Галоши", — заявил пользователь под ником levkov_063.
"С ума сошли что ли?" — задалась вопросом tatiana_pleshanova_.
"Может хватит хвастаться?" — спросила у артиста ka.tia5382.
"Дурдом! Кроссовки за один миллион", — отметила alekseevna055.
Однако нашлись и те, кто высоко оценил новую обувь музыканта.
"Это кто такой красивый?" — написал актер Станислав Садальский.
"Самый гламурный мужчина в мире", — призналась Ulyana82.
"Не завидуйте! Не нужно считать чужие деньги!" — обратился к критикам jorik_objorik151.
"Полное перевоплощение", — заключила bardina.al.p.
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