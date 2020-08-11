"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей

На снимке музыкант снимает себя в зеркало, держа в руках пакет с покупками.

К фотографии исполнитель приложил скриншот, из которого следует, что изначально стоимость пары такой обуви составляла около 150 тысяч рублей, однако в настоящий момент перекупщики продают ее за один миллион рублей.