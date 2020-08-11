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"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Певец Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме фотографию, продемонстрировав свои новые кроссовки из коллаборации Air Dior х Nike Jordan. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:44
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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музыка, россия, шоу-бизнес, филипп киркоров, станислав садальский

"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей

03:44 11.08.2020
4619
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на премьере фильма "Вторжение"
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме фотографию, продемонстрировав свои новые кроссовки из коллаборации Air Dior х Nike Jordan.
На снимке музыкант снимает себя в зеркало, держа в руках пакет с покупками.

"Наконец-то они ко мне попали", — написал Киркоров.

К фотографии исполнитель приложил скриншот, из которого следует, что изначально стоимость пары такой обуви составляла около 150 тысяч рублей, однако в настоящий момент перекупщики продают ее за один миллион рублей.
Некоторые пользователи посчитали кроссовки необоснованно дорогими.
"К чему этот коллапс, хвастовство или кто-то жиру бесится", — возмутилась oxanaalexndrovna.
"Молодец, Филипп Бедросович, спасли пару кроссовок! Я вот спасаю кошек и щенят", — рассказала mirskaya_alevtina.
"Галоши", — заявил пользователь под ником levkov_063.
"С ума сошли что ли?" — задалась вопросом tatiana_pleshanova_.
"Может хватит хвастаться?" — спросила у артиста ka.tia5382.
"Дурдом! Кроссовки за один миллион", — отметила alekseevna055.
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