Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575617203.html
Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
Более половины российских родителей выступают против школьного онлайн-образования; среди главных минусов они называют ухудшение качества образования, отсутствие РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:32
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766407_755:973:2666:2048_1400x0_80_0_0_73a192c897ceff18ec41a33a1c6ed296.jpg
https://ria.ru/20200811/1575617097.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575353748.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766407_755:973:2666:2048_1400x0_80_0_0_73a192c897ceff18ec41a33a1c6ed296.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766407_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_c4e2d93e710f2defd0b38f75590809aa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766407_936:0:2984:2048_1400x0_80_0_0_083bc809de9ccf6094dc22c406599ecc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию

03:32 11.08.2020
442
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченица
Ученица
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Ученица. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более половины российских родителей выступают против школьного онлайн-образования; среди главных минусов они называют ухудшение качества образования, отсутствие личного контакта с педагогом и живого общения, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Опрос проведен 3-10 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян – родителей с детьми до 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Школьные рюкзаки
03:24
Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
"Большинство родителей критично настроено к общему онлайн-образованию. 53% опрошенных видят в нем одни минусы и никаких плюсов. Наиболее распространена такая точка зрения в Северо-Кавказском (70%) и Дальневосточном (65%) федеральных округах", - выяснили аналитики. По их данным, в Московском регионе не видят плюсов в удаленном образовании лишь 40% жителей, в Сибирском - 43%, в Северо-Западном - 45%.
Основным минусом онлайн-образования 52% опрошенных считают ухудшение качества обучения. Среди главных недостатков 48% россиян также указали отсутствие личного контакта с педагогом. Отсутствие живого общения назвали главным минусом онлайн-образования 41% опрошенных, отсутствие контроля со стороны преподавателя - 21%.
Только 1% родителей не видят в онлайн-обучении никаких минусов, причем на Северном Кавказе и Урале таких людей вообще не оказалось.
В то же время главным плюсом дистанционного обучения россияне считают гибкий график - этот ответ выбрали 29% опрошенных родителей. Еще четверть россиян среди основных плюсов онлайн-образования назвали возможность проконтролировать процесс обучения ребенка, 24% опрошенных - экономию денег и времени, по 10% респондентов - доступность знаний и получение информации из интернета. Лишь 5% опрошенных полагают, что в современном мире цифровые навыки важнее социальных и что дома учебный материал усваивается лучше.
Ассортимент школьных принадлежностей на школьной ярмарке в ГУМе
4 августа, 14:35
Психолог рассказала, как правильно подготовить ребенка к школе
Более половины (53%) россиян считают, что онлайн-образование не заменит обычного, и его можно использовать только в безвыходных ситуациях, вроде пандемии коронавируса. Еще 19% родителей видит онлайн-образование как добровольное дополнение к очному, а 16% респондентов категорически против такой формы обучения. И только 6% опрошенных считают, что онлайн может полностью заменить традиционное образование.
В целом российские семьи технически готовы к учебе из дома: у 73% россиян есть отдельный гаджет для каждого ребенка. Наиболее высокий показатель "компьютерной оснащенности" у семей в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (по 86%), самый низкий - в Уральском (61%) и Южном (65%). При этом у 12% детей нет своих гаджетов, и они во время учебы на карантине пользовались гаджетами родителей. Еще в 12% семей пришлось делить гаджет для обучения между детьми.
730003
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Школьные рюкзаки
Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
Муж и жена ссорятся
Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
Удаленный режим работы
В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
Книга
Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
Выход в открытый космос
Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
Вручение первых ключей от квартир жильцам нового дома в Новосибирске
Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы
Сотрудники МЧС работают на месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
Девушка пишет ручкой
Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
Бананы, орехи, шоколад.
Врач назвала продукты, улучшающие настроение
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
"Уже ответили". Трамп отреагировал на китайские санкции против США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии
06:07Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
Лента новостейМолния