Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более половины российских родителей выступают против школьного онлайн-образования; среди главных минусов они называют ухудшение качества образования, отсутствие личного контакта с педагогом и живого общения, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Опрос проведен 3-10 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян – родителей с детьми до 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Большинство родителей критично настроено к общему онлайн-образованию. 53% опрошенных видят в нем одни минусы и никаких плюсов. Наиболее распространена такая точка зрения в Северо-Кавказском (70%) и Дальневосточном (65%) федеральных округах", - выяснили аналитики. По их данным, в Московском регионе не видят плюсов в удаленном образовании лишь 40% жителей, в Сибирском - 43%, в Северо-Западном - 45%.

Основным минусом онлайн-образования 52% опрошенных считают ухудшение качества обучения. Среди главных недостатков 48% россиян также указали отсутствие личного контакта с педагогом. Отсутствие живого общения назвали главным минусом онлайн-образования 41% опрошенных, отсутствие контроля со стороны преподавателя - 21%.

Только 1% родителей не видят в онлайн-обучении никаких минусов, причем на Северном Кавказе и Урале таких людей вообще не оказалось.

В то же время главным плюсом дистанционного обучения россияне считают гибкий график - этот ответ выбрали 29% опрошенных родителей. Еще четверть россиян среди основных плюсов онлайн-образования назвали возможность проконтролировать процесс обучения ребенка, 24% опрошенных - экономию денег и времени, по 10% респондентов - доступность знаний и получение информации из интернета. Лишь 5% опрошенных полагают, что в современном мире цифровые навыки важнее социальных и что дома учебный материал усваивается лучше.

Более половины (53%) россиян считают, что онлайн-образование не заменит обычного, и его можно использовать только в безвыходных ситуациях, вроде пандемии коронавируса. Еще 19% родителей видит онлайн-образование как добровольное дополнение к очному, а 16% респондентов категорически против такой формы обучения. И только 6% опрошенных считают, что онлайн может полностью заменить традиционное образование.