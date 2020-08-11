https://ria.ru/20200811/1575617145.html
При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
Офицер и подозреваемый госпитализированы после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне, сообщила в Twitter Секретная служба США. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:28
2020-08-11T03:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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