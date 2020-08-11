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При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
Офицер и подозреваемый госпитализированы после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне, сообщила в Twitter Секретная служба США. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:28
дональд трамп
секретная служба сша
вашингтон (город)
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
дональд трамп, секретная служба сша, вашингтон (город), сша, в мире

При стрельбе у Белого дома пострадали два человека

03:28 11.08.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Офицер и подозреваемый госпитализированы после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне, сообщила в Twitter Секретная служба США.
"Мужчина-подозреваемый и офицер Секретной службы были доставлены в местную больницу. Во время данного инцидента ни комплекс Белого дома, ни кто-либо из защищаемых лиц не были в опасности", - говорится в сообщении службы.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Бедминстере
9 августа, 18:40
Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса
Ранее охрана увела президента Дональда Трампа с пресс-конференции. Вернувшись в зал через несколько минут, Трамп сообщил о стрельбе и заявил, что чувствует себя прекрасно под охраной Секретной службы.
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Дональд ТрампСекретная служба СШАВашингтон (город)СШАВ мире
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