https://ria.ru/20200811/1575617041.html
Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
США приветствуют высылку российских дипломатов из Словакии, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:20
2020-08-11T04:30
морган ортагус
россия
государственный департамент сша
словакия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575613320.html
Вячеслав
враг в кремле сидит
76
Виктор Й
Для врагов государства враг всегда сидит в правительстве.
68
23
россия
словакия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1400x0_80_0_0_79138c2771c75cdabc2ff1a5f9074535.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морган ортагус, россия, государственный департамент сша, словакия, сша, в мире