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Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
США приветствуют высылку российских дипломатов из Словакии, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T04:30
морган ортагус
россия
государственный департамент сша
словакия
сша
в мире
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враг в кремле сидит
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Для врагов государства враг всегда сидит в правительстве.
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23
россия
словакия
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
морган ортагус, россия, государственный департамент сша, словакия, сша, в мире

Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии

03:20 11.08.2020 (обновлено: 04:30 11.08.2020)
11338
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. США приветствуют высылку российских дипломатов из Словакии, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые представляют для ее суверенитета иностранные злонамеренные действующие лица. Министерство иностранных дел Словакии послало ясный сигнал, что оно не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе", — написала она в Twitter.
Вид на Братиславу
Вчера, 23:15
Эксперт объяснил решение Словакии выслать российских дипломатов
МИД Словакии ранее подтвердил высылку из страны трех российских дипломатов, сообщило агентство Рейтер. В свою очередь агентство Блумберг написало, что трех российских дипломатов высылают из Словакии по подозрению в шпионаже. В МИД России, комментируя высылку дипломатов, заявили, что на это последует зеркальный ответ.
24373071103
Обсудить 23
Морган ОртагусРоссияГосударственный департамент СШАСловакияСШАВ мире
Популярные комментарии
враг в кремле сидит
11 августа, 04:10
Вячеслав
4200367
Для врагов государства враг всегда сидит в правительстве.
11 августа, 04:31
Виктор Й
6300005
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